Az ET főtitkárával egyeztetett Szijjártó Péter a kárpátaljai magyarok ügyében

Az Európa Tanács (ET) főtitkárával egyeztetett csütörtökön a külgazdasági és külügyminiszter a kárpátaljai magyarság ügyében. Szijjártó Péter azt írta a Facebookon, hogy a “hágai landolást követően” – úton a nagykövetségi találkozóra Geert Wildersszel, a hollandiai Szabadságpárt vezetőjével – telefonon egyeztetett Marija Pejcinovic Buriccsal.

Tájékoztatta a főtitkárt az ukrán titkosszolgálat megfélemlítő akcióiról, amiket a magyar közösségekkel szemben hajtott végre Kárpátalján. Ezt elfogadhatatlannak és botrányosnak tartja a kormány – hangsúlyozta a miniszter.



Hozzátette, hogy az Európa Tanácsnak vannak olyan intézményei, amelyek kifejezetten a kisebbségi jogok tiszteletben tartását hivatottak garantálni.



“Kértem a főtitkárt, hogy vesse be az Európa Tanács összes létező eszközét annak érdekében, hogy az ukrán hatóságok fejezzék be a magyar közösségek elleni támadásokat, és érje el azt, hogy Ukrajna tartsa tiszteletben, és hajtsa végre a Velencei Bizottság döntéseit” – írta Szijjártó Péter.



A Geert Wildersszel folytatott megbeszéléséről a következőket írta a külügyminiszter a Facebookon: “Brüsszel továbbra is rossz vonalon van a migráció ügyében, az Európai Bizottság migrációs akcióterve nagyon komoly veszélyt jelent Európára nézve. Migránsok tízmillióinak lakásokat és szavazati jogot juttatni elfogadhatatlan, teljes mértékben ellentétes Európa stratégiai és biztonsági érdekeivel. Az elmúlt évek európai terrortámadásai bebizonyították, hogy a migráció veszélyes, ráadásul az eddigi biztonsági és kulturális kockáztatok mellett, most már komoly egészségügyi kockázatot is jelent. Mi együttműködünk minden olyan politikai erővel Európában, amely fellép az Európai Bizottság migrációs akciótervével szemben.”



Ezt követően Szijjártó Péter továbbutazik Koppenhágába, ahol a Dán Néppárt alelnökével találkozik, valamint Helsinkibe, ahol a Finnek Pártja vezetőjével tárgyal.

Forrás: mti.hu