Az ukránok kétharmada tart attól, hogy Oroszország megtámadhatja Ukrajnát

Az ukránok mintegy kétharmada tartja valószínűnek, hogy Oroszország hamarosan nagyszabású háborút indít Ukrajna ellen – derült ki abból a felmérésből amelyet a Rejting neves közvélemény-kutató központ végzett a napokban, és amelynek az eredményét pénteken hozták nyilvánosságra.

Az április 6-7-én végzett felmérés során 2500 felnőttkorú ukrajnai lakost kérdeztek meg telefonon. A megkérdezettek 36 százaléka magasnak minősítette annak a valószínűségét, hogy Oroszország teljeskörű inváziót indít Ukrajna ellen, 31 százalékuk ennek veszélyét közepesre értékelte, míg 15 százalék alacsonyra és 12 százalék válaszolta azt, hogy nem lát ilyen veszélyt.



A szakértőket idéző Ukrajinszka Pravda hírportál kiemelte: összehasonlítva azzal a válsággal, amikor 2018-ban Oroszország elfogott három ukrán hadihajót a Kercsi-szorosban és őrizetbe vette a hajón szolgálatot teljesítő haditengerészeket, most másfélszer annyian tartanak az orosz agresszió kiterjedésétől az ország egészére, mint akkor. Emlékezetes, hogy 2018-ban Ukrajna több térségében, csaknem az ország felében rendkívüli állapotot is bevezettek az incidens után.



Az elemzők kiemelték még, hogy a nyugati és a középső országrészben lakók most jobban tartanak a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus kiterjedésétől, mint a keleti és a déli régiókban élők.



Közben Ihor Zsovka, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének helyettese az lb.ua hírportálnak adott, pénteken közölt interjújában kijelentette, hogy a Donyec-medencei fegyveres konfliktus legutóbbi kiéleződése után Kijev rögtön kezdeményezte az úgynevezett normandiai négyek, azaz Ukrajna, Oroszország, Németország és Franciaország újabb csúcstalálkozóját, de a Kreml ezt visszautasította. Szavai szerint Oroszország a legutóbbi, 2019 decemberében Párizsban tartott normandiai csúcson született megállapodásokból semmit sem tartott be, kivéve a tűzszünet tető alá hozását, de még azt is folyamatosan megsérti. Hozzátette, hogy ezért most hármas, ukrán-német-francia megbeszélést terveznek.



Zsovka ugyanakkor úgy vélekedett: nem lehet kimondani, hogy a minszki és a normandiai formátum “blokkolva van”. Rámutatott, hogy a háromoldalú, Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló minszki összekötő csoport továbbra is tart üléseket, a normandiai négyek pedig tanácsadói szinten egyeztetnek. Szavai szerint úgy tűnik viszont, hogy Moszkva ezeket a tárgyalásokat szándékosan “nem konstruktív” mederbe tereli.

Forrás: MTI