Bagdy Emőke: a családon belüli erőszakra nem adhatnak felmentést az indulatok

– Miközben manapság rengeteg szakirodalom szól az iskolai bántalmazásról, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a családon belül is előfordulhat erőszak. A biztonságot jelentő bázis sem mentes a konfliktusoktól, itt is könnyedén megsérülhetünk, ez pedig a rossz mintáknak, nem megfelelő problémamegoldó technikáknak róható fel

– állapította meg Hal Melinda klinikai pszichológus, közgazdász, a Matthias Corvinus Egyetem Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója. Beszélgetőtársa a neves szakpszichológus, Bagdy Emőke volt, aki a műsorban felidézte: 2013-ban több mint hétezer magyar párt vizsgált meg az UNICEF, és bár a nagy többség elítéli a családon belüli fizikai erőszak alkalmazását, hat százalék úgy vélte, ez is a gyereknevelés egyik használható eszköze.

– Döbbenetes, hogy még ma is vannak olyanok, akik elfogadott fenyítési módszerként gondolnak a verésre. Az üvöltést pedig sokan nem is tartják bántalmazásnak, miközben szeretetmegvonással büntetni, szidalmazni, lebecsülni egy gyermeket mind-mind verbális erőszak. Már az anyaméhben is társas lényként viselkedünk, ezek a sértő viselkedések pedig szeparációs szorongást és más mentális problémákat okozhatnak