Az Egyesült Államok továbbra is szilárdan kiáll Ukrajna euroatlanti törekvései, szuverenitása és területi integritása mellett az orosz agresszióval szemben – jelentette ki szerdán Joe Biden amerikai elnök, mielőtt a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt.

“Megvitatjuk, hogy az Egyesült Államok miképpen tudja ezután is támogatni Ukrajnát demokratikus reformjai keresztülvitelében” – tette hozzá az amerikai elnök.

Biden az afganisztáni kivonulás miatt két nappal elhalasztott találkozón arról is beszélt, hogy miután országa megszabadult az “örök háború” jelentette tehertől, “eltökélt célja, hogy megbízhatóbb szövetségese lesz barátainak, közöttük Ukrajnának.”



A Biden-kormány még a hivatalos találkozó előtt újabb 60 millió dolláros katonai támogatást ígért Ukrajnának, egyebek között “a határai mentén jelentősen megnövekedett orosz katonai tevékenység, a kelet-ukrajnai tűzszünet megsértése, és egyéb provokációk miatt”.



Zelenszkij megköszönte Bidennek, hogy “ebben a világ és az Egyesült Államok számára is nehéz időszakban” létrejöhetett a találkozó. Részvétét fejezte ki az afganisztáni kivonulás során öngyilkos merényletben életét vesztő 13 amerikai katona miatt, és megjegyezte, hogy – az oroszbarát kelet-ukrajnai szakadárokkal folytatott háború miatt – Ukrajna is tisztában van azzal, mekkora fájdalmat okoz egy nemzetnek fiai elesése.

“Az Egyesült Államok stratégiai partnerünk és erős támogatónk a területi integritás megőrzésében” – mondta Zelenszkij, aki elmondta: kikéri a Biden-adminisztráció véleményét Ukrajna NATO-csatlakozási esélyeiről, az Egyesült Államok szerepvállalásáról a Donyec-medencében kialakult helyzettel kapcsolatban, valamint arról is, hogy számíthatnak-e amerikai segítségre az ott bebörtönzött többszáz ember kiszabadításának ügyében.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy megvitatná Bidennel az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat-2 gázvezeték ügyét. Emellett az ukrán államfő megköszönte Bidennek, hogy Amerika több mint kétmillió vakcinával segítette Ukrajnának a koronavírus-járvány elleni küzdelmét.

A találkozójukat követő közös nyilatkozatban a két vezető azonos célokat tűzött ki számos kérdésben, beleértve a demokrácia és az emberi jogok kiteljesítését, az éghajlatváltozás és a koronavírus-járvány elleni küzdelmet, valamint az orosz agresszió elleni védekezést. “Ukrajna sikere központi szerepet játszik a demokrácia és az önkényuralom közötti globális küzdelemben” – áll a nyilatkozatban, amely nem tartalmazott sem ütemtervet, sem határozott amerikai elkötelezettséget Ukrajna NATO-csatlakozási szándékával kapcsolatban.

