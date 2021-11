Blinken: az USA elkötelezett Ukrajna biztonsága és területi integritása mellett

Az Egyesült Államok elkötelezett Ukrajna biztonsága és területi integritása mellett, és ez nem is fog változni – jelentette ki szerdán Antony Blinken amerikai külügyminiszter, miután Washingtonban tárgyalt ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával.

Blinken arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok erős aggodalommal kíséri figyelemmel az orosz-ukrán határon kialakult helyzetet.



“Aggodalomra adnak okot az Ukrajna közelében zajló szokatlan orosz katonai tevékenységről szóló jelentések” – fogalmazott az amerikai külügyminiszter. “Nem vagyunk tisztában Moszkva szándékaival, de ismerjük a játékszabályaikat. Ha vannak provokációk, azok Oroszország felől érkeznek” – tette hozzá Blinken. Szerinte Moszkva szándékos provokációi ürügyként szolgálhatnak egy katonai beavatkozásra.



Az ukrán védelmi minisztérium múlt szerdai tájékoztatása szerint mintegy kilencvenezer orosz katona állomásozik nem messze az orosz-ukrán határtól, valamint a Moszkva-barát szakadárok által uralt kelet-ukrajnai területeken. A tárca állítása szerint az egyik oroszországi hadgyakorlat után a 41-es orosz hadsereg egységei az ukrán határtól 260 kilométerre északra fekvő Jelnyában maradtak. Kuleba a tárgyalást követően megköszönte Blinkennek az Egyesült Államok támogatását. Szerinte az orosz agresszió elleni fellépés kulcsa, hogy Ukrajna erős maradjon, és szövetségesei határozottan kiálljanak mellette.



“Ami most Európában zajlik, az egy sok elemből álló, nagyon bonyolult dolog” – fogalmazott az ukrán külügyminiszter. Ezzel összefüggésben hívta fel figyelmet a kibertámadásokra, a demokráciák destabilizálását célzó félretájékoztatásra, a migránsok felhasználására a nyugtalanság szítására, illetve a katonai csapatmozgásokra.



“Ebben a bonyolult játékban ébernek kell maradnunk, kitartónak kell lennünk” – tette hozzá Kuleba. Blinken és Kuleba a tárgyalások után kétoldalú stratégiai partnerségről szóló megállapodás írt alá. A dokumentumban az Egyesült Államok ígéretet tett, hogy támogatja Ukrajna erőfeszítéseit a fegyveres agresszió, a gazdasági és energetikai zavarok, valamint Oroszország rosszindulatú kibertevékenysége elleni küzdelemben, beleértve az Oroszországgal szembeni szankciók fenntartását és más intézkedések alkalmazását. A megállapodás szerint Washington továbbra is elkötelezett amellett, hogy segítse az ukrán katonák kiképzését, támogassa Kijev törekvéseit a NATO-tagság megszerzésére.



Az ukrán külügyminiszter szerint országa számára jól jön minden lehetséges védelmi együttműködés, amely erősíti a katonai képességeit, beleértve a hírszerzési adatok megosztását vagy a légvédelmi rendszerek telepítését.



“Olyan helyzetben vagyunk, amikor nem engedhetjük meg, hogy időt veszítsünk, és alig várjuk, hogy az Egyesült Államokkal együtt dolgozhassunk ezen a területen” – tette hozzá Kuleba.

Forrás: mti.hu