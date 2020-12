Bocskor Andrea: Továbbra sem éri el az EU ingerküszöbét a magyarüldözés

A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja levélben fordult az Európai Parlament elnökéhez amiatt, hogy Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő is felkerült Ukrajna ellenségeit listázó szélsőséges jobboldali csoportosulás honlapjára.

Már 2018-ban tudomást szerezett arról, hogy belekerült Ukrajna ellenségeit listázó szélsőséges jobboldali csoportosulás látószögébe, éppen ezért is lepődött meg, hogy miért pont most hozták nyilvánosságra a dolgot – mondta Bocskor Andrea fideszes európai parlamenti képviselő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette, ami talán ennél is meglepőbb volt, hogy az ukrán média a személyes adatait is nyilvánosságra hozta, többek között az útlevélszámát is. Ez pedig azt bizonyítja, hogy már a hatóságok is részt vesznek a kárpátaljai magyarok elleni hadjáratban.

Úgy gondolja, hogy mindennek a célja a megfélemlítés.

Véleménye szerint az elmúlt hetek, napok kárpátaljai történései, magyarok elleni elkövetett atrocitások kulminálódása vezetett ahhoz, hogy most már nyilvánosság elé tárták ezt az ügyet.

Kiemelte, a választások előtt is komoly támadások érték a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget (KMKSZ), hogy ellehetetlenítsék a párt indulását a választásokon. De mivel nem érték el céljukat – a szövetség elindult a választásokon, ráadásul jól is szerepelt –, a választások után, nemhogy lecsendesült volna a helyzet, tovább fokozódott és további atrocitások is történtek, történnek a magyarokkal szemben.

Ebben az egész helyzetben pedig az a legaggasztóbb, hogy míg egészen apró, egyéni esetekkel, jogsértésekkel az európai parlament komolyan foglalkozik, a kárpátaljai magyarokkal szemben elkövetett atrocitások nem érik, érték el a képviselők ingerküszöbét.

Éppen ezért is fordultak levélben az Európai Parlament elnökéhez, David-Maria Sassolihoz, hogy fejezze ki szolidaritását és együttérzését – mondta. Hozzátette, azonban ezidáig nem kaptak semmiféle választ, reakciót.

