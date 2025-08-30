Brit külügyminisztérium: a háború eszkalációja a kiterjedt orosz támadássorozat
A háború szándékos eszkalációjával ér fel a számos ukrajnai célpont ellen e héten elkövetett kiterjedt orosz támadássorozat, amelyben súlyosan megrongálódott a brit kormány globális kulturális és oktatási szervezete, a British Council kijevi központja és az Európai Unió képviselete is. Ezt a brit külügyminisztérium pénteken ismertetett állásfoglalásában adta közre.
A brit külügyi közleményhez támogatóként csatlakozott 26 EU-tagország is. A londoni külügyminisztérium által felsorolt uniós támogató országok között nem szerepel Magyarország.
A kommüniké szerint a kijevi EU-képviselet elleni támadás a nemzetközi jog figyelmen kívül hagyását jelenti,
mivel a diplomaták és a diplomáciai képviseleteken dolgozó alkalmazottak életének veszélyeztetése a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó Bécsi Konvenció egyértelmű megsértése.
A brit külügyminisztérium állásfoglalása szerint a civil lakosság és a nem katonai létesítmények elleni szándékos támadások háborús bűncselekménynek számítanak. A nemzetközi humanitárius törvények ilyen súlyos megsértéséért felelős parancsnokokat, a közvetlen elkövetőket és bűntársaikat el kell számoltatni.
– fogalmaz a brit külügyi tárca és a 26 EU-tagország pénteki nyilatkozata.
A közlemény szerint
az EU minden területen folytatja és erősíti az Ukrajnának nyújtott széleskörű segítségnyújtást, és ennek részeként felgyorsítja az Oroszországgal szembeni 19. szankciócsomag összeállításának munkálatait.
A brit külügyminisztérium már csütörtökön, az orosz támadás napján behívatta Oroszország londoni nagykövetét, Andrej Kelint, akinek a tárca képviselői a kiadott tájékoztatás szerint „a lehetséges legerőteljesebb hangvételű tiltakozást” jelentették be az ukránok elleni „felháborító támadások„, valamint a British Council kijevi központjában keletkezett károk miatt.
Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtöki nyilatkozatában „ész nélküli” akciónak nevezte az ukrán főváros ellen végrehajtott, a British Council épületét is megrongáló orosz rakéta- és dróntámadásokat.
Starmer úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „gyerekeket és civileket gyilkol, és elszabotálja a békéhez fűződő reményeket„.
Forrás: MTI
Nyitókép: korábbi felvétel, t.me/dnipropetrovskaODA