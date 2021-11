Csernicskó István: nem kérünk különleges jogokat, csak az eddig megszerzetteket akarjuk megvédeni

Nem kérünk különleges jogokat, csak az eddig megszerzett jogainkat akarjuk megvédeni, illetve megőrizni saját nyelvünket, identitásunkat és kultúránkat – mondta Prof. Dr. Csernicskó István nyelvész, az MTA doktora, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora Az ukrajnai többnyelvűség színe és fonákja című előadásán.

Az online előadás a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Nemzetközi Jogi TDK keretén belül jött létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében november 16-án. Az alkalmon az ukrajnai többnyelvűségről beszélt Csernicskó István, bemutatva, hogy hogyan változott a nyelvi kérdés a Kelet-Ukrajnában 2014 óta dúló fegyveres konfliktus egyik ürügyévé.

Bemutatta, hogy Ukrajnában hogyan szűkítik egyre jobban a nyelvi jogokat, amihez a 2014 után elfogadott törvényeket is prezentált. Az erőteljes fellépés már a közigazgatásban is megjelent 2019. július elsejétől. Kifejtette, hogy nem is olyan régen természetesek voltak a kétnyelvű táblák, ám ma már sok helyen elkezdték lecserélni csak ukrán nyelvűekre a települések névtábláit, amin az ukrán felirat alatt egy transzliterált latin felirat olvasható csupán. Míg korábban lehetőség volt az anyanyelvi ügyintézésre magyarul, addig 2021-re nem lehet már a helyi önkormányzathoz magyar nyelven fordulni, ugyanis tiltja a törvény. Míg a 2015-ben készített felmérésük azt mutatta, hogy az esetek 75%-ban lehetőség nyílt magyarul ügyet intézni, addigra ma már iktatni sem lehet nem államnyelvű dokumentumot.

Az oktatás helyzete kapcsán elmondta, hogy 2021-től megszűntek a teljességgel orosz tannyelvű iskolák, csupán az elemi, 1-4. osztályokban oktathatnak oroszul, az 5-6. osztályokban pedig gyakorlatilag az orosz nyelv és irodalom órákra korlátozódik az anyanyelven való oktatás. – 2023. szeptember elsejétől ez vár a magyar és román iskolákban tanuló gyermekekre is – tette hozzá, vagyis 5. osztálytól a tantárgyak 40%-át kell ukrán nyelven tanítani. Az ukrán nyelvű tárgyak arányát érettségiig 60%-ra kell feltornázni. Azt is elmondta, hogy a nem ukrán tannyelvű oktatás felszámolása azért is fontos az ország számára, mert a magyar kisebbségnél is elenyésző az asszimiláció, míg a belarusz, lengyel és görög kisebbségek kevesebb, mint 20% beszéli anyanyelvét. Jelenleg lengyel nyelven Ukrajnában csak alsó tagozatban, görög nyelven pedig kizárólag vasárnapi iskola keretén belül tanulhatnak. – Nem véltlen, hogy a magyarok korábban kivívott nyelvi jogait az állam politikai veszélyként értelmezi – jegyezte meg.

Csernicskó István azt a következtetést vonta le mindebből, hogy a jelen ukrán nyelvpolitika megpróbálja feladatni mindenkivel a saját anyanyelvét az államnyelv javára. Megjegyezte, hogy a kisebbségek nyelvi jogainak szűkítésé viszont konfliktust idéz elő. Kiemelte: ha a nemzetközi szervezettek hagyják, hogy Ukrajna megszüntesse a kisebbségi nyelvi oktatást, a közterületekről, közmédiából kitiltja a többi nyelvet az állam a saját biztonságpolitikájára hivatkozva, azzal visszanyesi nyelvi jogokat, és ezzel precedenst állít más államoknak – Ukrajna olyan nyelvi jogokat bont le, amelyek az országban a Szovjetunió felbomlása után jelen voltak, most pedig elveszik a kisebbségektől – összegezte. Aláhúzta, hogy mindezek a nyelvi jogok 2014-ig biztosítva voltak.

– Csak meg akarjuk eddigi jogainkat őrizni, csak azt kérjük vissza, amivel eddig a sztálini Szovjetunióban is rendelkeztünk, hiszen a legkeményebb sztálini diktatúra idején is létezett Kárpátalján magyar nyelvű oktatás – zárta előadását.

Az ukrán-magyar viszony megenyhülésére vonatkozó kérdésre a professzor kifejtette: meglátása szerint nincs politikai szándék, ha lenne, percek alatt meg lehetne oldani a problémákat. Megjegyezte, hogy Ukrajna akkor kihasználta volna a saját maga hozta lehetőségeket, mint például az Ukrajnában élő őshonos népekről szóló törvényt. Sajnos nem tette lehetővé, hogy a magyar anyanyelvűek az ukrán anyanyelvűekkel azonos jogokat élveznek, mondván, a magyaroknak van anyaországuk. Elmondta azt is ennek kapcsán, a romák se kaptak nyelvi jogokat, mert „romák sok országban vannak jelen”.

Kárpátalja.ma