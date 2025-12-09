Donald Trump: Ukrajnának választásokat kell tartania

Donald Trump felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy tartson választásokat Ukrajnában, és azt állította, hogy Kijev a háborút használja fel azok elkerülésére. Zelenszkij elnöki mandátuma eredetileg 2024 májusában járt volna le, de Ukrajna közölte: hadiállapot idején nem tudnak választást rendezni.

Az ukrán kormány szerint az állandó légiriadók, a folyamatos biztonsági kockázat és a háborús károk miatt lehetetlen lenne megszervezni a voksolást és a szavazatszámlálást. Emellett a nagyszámú belső menekült, illetve a külföldre távozott állampolgárok miatt nincs működő rendszer a távszavazásra, és a választói névjegyzéket sem tudták frissíteni – írja a Sky News.

Mindezek ellenére Moszkvából és Washingtonból is érkeztek felszólítások választások megtartására.

Vlagyimir Putyin többször kijelentette, hogy az ukrán vezetés „illegitim,” Trump pedig februárban Zelenszkijt „diktátornak” nevezte.

Amikor nemrég a Politico megkérdezte Trumptól, eljött-e az idő az ukrán választásokra, így válaszolt: „Igen. Szerintem igen. Már nagyon régóta. Igen, szerintem itt az ideje. Fontos lenne választást tartani. A háborúra hivatkozva nem tartanak választást, de szerintem az ukránoknak joguk lenne dönteni.”

„Lehet, hogy Zelenszkij nyerne. Nem tudom, ki nyerne, de már régóta nem volt választásuk. Azt mondják, demokrácia, de egy ponton túl ez már nem demokrácia”

– fogalmazott Donald Trump az interjúban.

Forrás: hirado.hu