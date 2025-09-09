Energiaszakértő: készüljenek fel az energiarendszer elleni lehetséges támadásokra

Megkezdődött az ősz, előttünk a tél; a lakosoknak és polgároknak előre gondoskodniuk kell alternatív energiaforrásokról egy esetleges orosz támadás esetén az energiainfrastruktúra ellen – javasolta Szerhij Kovalenko, a Yasno villamosenergia- és gázszállító vállalat vezetője.

Véleménye szerint a lakosságnak rendelkeznie kell külső akkumulátorokkal és zseblámpákkal, és ellenőrizniük kell azok működőképességét. Továbbá minden kütyü töltve legyen, ezenkívül fontos a vízkészlet, és érdemes átgondolni, hogy hosszabb áramkimaradás esetén mi a teendő, mire van szükségük.

A vállalkozásoknak azt tanácsolta Szerhij Kovalenko, hogy ellenőrizzék a korábbi áramkimaradások során használt generátorok és egyéb tartalékberendezések műszaki állapotát. Ezenkívül érdemes megfontolni szünetmentes tápegységek (UPS) telepítésének lehetőségét.

