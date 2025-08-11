Európa Tanács: a háborúnak igazságosan kell véget érnie

A háborúnak véget kell vetni, de annak igazságosan kell véget érnie – jelentette ki a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács főtitkára hétfőn, a Washington és Moszkva között, az ukrajnai háború lezárásáról tervezett megbeszélésekkel összefüggésben.

„Amikor pénteken a világ tekintete az alaszkai béketárgyalásokra irányul, egyetlen kérdéssel fogunk szembesülni: vajon az ukrajnai békét az igazságosságra építik-e, vagy az agressziónak tett engedmények alakítják-e majd?” – fogalmazott közleményében Alain Berset.

Az Európa Tanács álláspontja egyértelmű: a békének fenntarthatónak és igazságosnak kell lennie, a vonatkozó megállapodást Ukrajna bevonásával kell megkötni – jelentette ki a főtitkár, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentésére emlékeztetett, amely szerint Kijev nélkül bármiféle megállapodás „halott döntéseknek” minősül.

Berset hangsúlyozta, hogy a pragmatizmus és a méltányosság közötti határ vékony, majd dicséretesnek nevezte Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az öldöklés megállítására, miközben nem enged az agressziónak. A második világháború után felépített, szabályokon alapuló nemzetközi rend alapjainak fenn kell maradniuk

– jelentette ki.

Hangsúlyozta: Oroszország teljes körű ukrajnai inváziójának első napja óta az Európa Tanács nemzetközi partnereivel közösen kidolgozott terve erősíti az igazságszolgáltatást, küzd a korrupció ellen, biztosítja a háborús jogsértések elszámoltathatóságát, és támogatja Ukrajna útját az európai uniós tagság felé.

A főtitkár arról tájékoztatott, hogy következő napokban találkozik az ukrán elnökkel Kijevben, hogy előmozdítsák és megerősítsék együttműködésüket a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság ukrajnai helyreállítása érdekében.

Végezetül hangsúlyozta: a jövő generációi fogják viselni a mostani döntések súlyát, de nem fogják azt egyedül cipelni. Az Európa Tanács is Ukrajna mellett és a közös értékekhez hű európai jövője mellett áll elkötelezetten úgy a háborúban, mint a békében – tette hozzá az Európa Tanács főtitkára.

Forrás: MTI

Nyitókép: Alain Berset az Európa Tanács főtitkára. Forrás: Keystone-SDA