Európa Tanács: Ukrajnának mindig jelen kell lennie a tárgyalóasztalnál

Noha a nemzetközi közösség elkötelezettsége az ukrajnai háború befejezése iránt biztató, kulcsfontosságú, hogy az emberi jogok védelme beépüljön a béketárgyalások folyamába – jelentette ki a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa szerdán az ukrajnai háború lezárásáról tervezett amerikai-orosz megbeszélésekkel összefüggésben.

Közleményében Michael O’Flaherty leszögezte: Ukrajna számára csak akkor érhető el átfogó, igazságos és tartós béke, ha az a nemzetközi emberi jogi keretrendszerbe ágyazódik.

„Az emberi méltóság tiszteletben tartásának egyetlen egyetemesen elfogadott ütemterveként az emberi jogok megbízható keretet biztosítanak a viták rendezéséhez, és szilárd alapot képeznek az igazságos és fenntartható béketeremtéshez” – fogalmazott O’Flaherty, majd úgy folytatta:

„az orosz agresszióval szembeni legjobb hosszú távú védekezés az elveink melletti kiállás és a támadás alatt álló emberi jogok és értékek védelme„.

Kijelentette: Ukrajnának, mint Oroszország agressziójának célpontját jelentő szuverén államnak, mindig jelen kell lennie a tárgyalóasztalnál. A súlyos emberijogsértések és a nemzetközi bűncselekmények elkövetőit felelősségre kell vonni. Az áldozatoknak jóvátételt kell kapniuk. Minden hadifoglyot és minden civil fogvatartottat, beleértve a gyermekeket is, szabadon kell engedni. Tiszteletben kell tartani továbbá az Oroszország által ideiglenesen megszállt ukrajnai területeken élők emberi jogait, amennyiben ezek a területek továbbra is megszállás alatt állnak – húzta alá.

Bármely békemegállapodás törékeny lesz, ha az emberi jogi aggályokat nem ismerik el és nem tartják tiszteletben – tette hozzá közleményében az Európa Tanács emberi jogi biztosa.

Forrás: MTI