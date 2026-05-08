Az EU nem változtat az Ukrajnát érintő álláspontján 

„Az Európai Unió semmiféle orosz fenyegetés hatására nem fog változtatni sem álláspontján, sem pedig jelenlétén Ukrajnával kapcsolatban” – jelentette ki Anouar El Anouni, az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben csütörtökön.

Az uniós bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján a szóvivő kérdésre válaszolva közölte: az orosz támadások sorozata a mindennapos valóságot jelentik Kijevben és Ukrajna más részein.

„Oroszország fenyegetései Kijev megtámadásával Moszkva felelőtlen eszkalációs taktikájának részét képezik”

– hangoztatta. Oroszország soha, de soha nem mutatott komoly szándékot a háború leállítására, ehelyett folytatja az eszkalációt és az öldöklést – hívta fel a figyelmet. Oroszország ismét, felháborító módon megpróbálja Ukrajnát hibáztatni saját agresszív háborújáért – mondta a szóvivő, majd úgy fogalmazott: „tisztázzuk, az elmúlt években Oroszország már több diplomáciai képviseletben is kárt okozott felelőtlen támadásaival Kijevben”.

„Az EU nem hagyja el Kijevet” azután sem, hogy Oroszország egy lehetséges megtorló csapásra figyelmeztetett az ukrán főváros ellen, és felszólította a külföldi szervezeteket az evakuálásra – tette hozzá az uniós szóvivő.

hirado.hu