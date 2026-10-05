Ferenc Viktória: a kárpátaljai magyarság ügyeiről is tárgyalnak Strasbourgban

Az ukrajnai humanitárius helyzetről, az energia- és környezetvédelmi kérdésekről, valamint a kárpátaljai magyar közösség ügyeiről is tárgyalnak az Európai Parlament e heti strasbourgi plenáris ülésén – közölte Ferenc Viktória európai parlamenti képviselő október 5-én.

A képviselő tájékoztatása szerint a plenáris ülésen az ukrajnai humanitárius helyzetről is felszólal. Emellett napirenden lesz az Európai Tanács október 15–16-i ülésének előkészítése, valamint a tiszta energia szerepének erősítése és a természet helyreállításáról szóló rendelet végrehajtása.

A Minority Intergroup ülésén Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, valamint Hires-László Kornélia, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont intézetvezetője és az egyetem oktatója mutatják be a Language APL – Határokon átnyúló nyelvi akadálymentesítés a közéletben című Interreg+ projektet.

Ferenc Viktória szerint a strasbourgi program során a kárpátaljai magyar közösség ügyei is hangsúlyosan megjelennek az európai kérdések mellett.

Nyitókép: Ferenc Viktória hivatalos Facebook-oldala

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