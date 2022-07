Fiala: fontos, hogy Csehország is bekapcsolódhasson Ukrajna újjáépítésébe

Fontos, hogy Ukrajna háború utáni újjáépítésében cseh cégek és szervezetek is részt vehessenek – szögezte le hétfőn a cseh kormányfő a prágai repülőtéren tartott sajtótájékoztatóján.

Petr Fiala az Ukrajna újjáépítéséről Luganóban tartandó nemzetközi konferenciára indulva elmondta: kormánya továbbra is hadifelszerelésekkel és az ukrán katonai technika javításával fogja segíteni Kijevet, hogy visszaverje az orosz támadásokat. Az ukrajnai háború az egyik kiemelt témája lesz a július elsején kezdődött soros cseh uniós elnökségnek is.

Fiala hozzátette: a háború utáni újjáépítésre már a harcok befejezése előtt fel kell készülni. Hangsúlyozta: Ukrajna talpra állításához nem elég egyetlen ország, sem az egész Európai Unió, hanem abban “a demokratikus világ összes kulcsszereplőjének részt kell vennie, például az Egyesült Államoknak, Kanadának és Ausztráliának is”, illetve számítanak a nagy nemzetközi társaságokra és bankokra.

“Az újjáépítés prioritásait és a kulcsfontosságú feladatokat maguknak az ukránoknak kell meghatározniuk” – mondta a kormányfő. Emellett – emelte ki – fontos, hogy Luganóban személyesen Denisz Smihal ukrán kormányfő is jelen lesz, akivel kétoldalú egyeztetéseket is folytat majd.

Forrás: MTI