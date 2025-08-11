Fico Ukrajnával kapcsolatban is fenntartja a szabad véleménynyilvánítás jogát

Az ukrajnai háború a szlovák kormányfő véleménye szerint csorbította a véleménynyilvánítás szabadságát az Európai Unióban, ahol bármilyen, a hivatalos narratívától eltérő véleményt éles bírálatokkal illetnek és elítélnek, ha objektív információkon alapul is. A szabad véleménynyilvánítás és a kötelező narratívától eltérő nézetre való jogot senki nem veheti el tőlem, üzente Robert Fico az ukrán diplomáciának.

„Mint a független Szlovák Köztársaság kormányfője, megértem az ukrán diplomáciai körökben uralkodó feszültséget és idegességet. Viszont nem fogadhatom el az ukrán diplomácia azon állítását, miszerint Ukrajnát és az ukrán népet nyíltan sértő retorikát folytatok. Tegnapi, a közösségi oldalon közzétett véleménynyilvánításomban – mely az ukrán reagálást kiváltotta – is következetesen elismertem az orosz–ukrán konfliktusról alkotott véleményemet. Azonnali igazságos békét kívánok Ukrajna számára és az értelmetlen vérontás befejezését“ – közölte Fico.

Véleménye szerint Szlovákia azon országok egyike, melyek a legtöbb segítséget nyújtják Ukrajnának. A jószomszédi viszonyok azonban nem lehetnek egyoldalúak.

„Ukrajna elvárja, hogy neki mindig mindenben meg kell felelni. Országunk biztosítja Ukrajna számára a kritikus energiaellátást, Ukrajna pedig kihasználja az európai rendelkezést, mely kötelezővé teszi számunkra a szlovákiai infrastruktúra rendelkezésre bocsátását az Ukrajnába történő gázszállításhoz. Másrészt viszont az ukrán elnök leállíttatta az ukrán területen át Szlovákiába történő gázszállítást, amivel jelentős károkat okozott Szlovákiának“ – emlékeztetett Fico.

Véleménye szerint az ukrajnai háború torzította az Európai Unióban a véleménynyilvánítás szabadságát. A kötelezőtől eltérő bármilyen más nézetet, véleményt éles bírálatokkal illetik és elítélik, akkor is, ha az objektív értesüléseken alapul.

„Elutasítom az alapjogok ilyen szándékos megsértését. Az ukrán diplomácia iránti tisztelet mellett hangsúlyoznom kell, hogy a normális módon kifejezésre juttatott más véleményre való jog a demokrácia alapja és ennek a jognak a korlátozása a demokrácia végének kezdetét jelenti.

Mint egy önálló, független állam kormányfője, kitartok a szabad véleménynyilvánítás és az eltérő nézetek kinyilvánításának joga mellett, okozzon ez akár idegességet európai uniós és ukrajnai kollégáim körében, annak ellenére is, hogy az ukrajnai katonai konfliktusról alkotott szuverén véleményem kis híján az életembe került“ – zárta mondanivalóját Fico.

