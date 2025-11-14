Friedrich Merz: maradjanak otthon az ukrán férfiak, és harcoljanak a hazájukért!

A német kancellár felszólította az ukrán elnököt, hogy fékezze meg a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását. Friedrich Merz szerint a hadköteles férfiaknak otthon kellene maradniuk, és megvédeniük a hazájukat.

A Németországba érkező fiatal ukrán férfiak száma meredeken megnőtt, mióta Kijev enyhítette a kilépési szabályokat – írja a Politico.

„Egy hosszú telefonbeszélgetés során ma arra kértem az ukrán elnököt, hogy gondoskodjon arról, hogy különösen

az ukrán fiatal férfiak ne jöjjenek egyre növekvő számban Németországba, hanem szolgálják a hazájukat. Szükség van rájuk ott”

– mondta Merz csütörtökön.

Németországban – különösen a konzervatívok soraiban – növekvő aggodalom övezi, hogy

csökkenhet Ukrajna ügyének társadalmi támogatottsága, ha az ukrán férfiak úgy kerülik ki a katonai szolgálatot, hogy Németországba menekülnek.

A német belügyminisztériumra hivatkozó sajtóinformációk szerint az ukrán kilépési szabályok enyhítését követően a Németországba belépő 18 és 22 év közötti fiatal ukrán férfiak száma az augusztus közepi heti 19-ről októberre heti 1400 és 1800 közé emelkedett.

Markus Söder, Bajorország konzervatív miniszterelnöke és

Merz szövetségese, az EU ideiglenes védelmi irányelvének korlátozását javasolta,

amennyiben Kijev nem csökkenti önként az érkezők számát. A jelenlegi szabályok ugyanis automatikus védett státuszt biztosítanak az ukránoknak.

Németország Ukrajna egyik leghűségesebb szövetségese az EU-n belül. Az ország több mint 1,2 millió ukrán menekültet fogadott be Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta, és az Egyesült Államok után a legnagyobb katonai segélynyújtója Ukrajnának.

Az ország foglalkoztatási hivatalának adatai szerint körülbelül

490 000 munkaképes korú ukrán állampolgár kap hosszú távú munkanélküli segélyt Németországban.

Merz koalíciója olyan törvénytervezeten dolgozik, amely munkavállalásra ösztönözné az ukránokat.

„Németországban a menekülteknek járó transzferek mértékétől a munkavállalás ösztönzői nagyobbak lesznek” – magyarázta Merz, aki amiatt is sürgette Zelenszkijt, hogy rendezze az ország korrupciós problémáit, hiszen az újabb korrupciós botrányok is csökkenthetik a közvélemény támogatását a nehéz helyzetben lévő ország iránt.

