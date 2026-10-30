Giorgia Meloni: Ukrajnát nem csak az ukránokért támogatom, Olaszországért teszem

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök közli egy hamarosan megjelenő könyvben: tudja, hogy Ukrajna támogatásának politikai ára van, ennek ellenére továbbra is kitart Kijev mellett. Az olaszországi politikáról szóló könyvből pénteken közöltek részleteket.

Az olasz miniszterelnök hangoztatja: „Ukrajnát nem egyszerűen az ukránokért támogatom, Olaszországért teszem”.

„Lehet, hogy választótáborunk egy része nem ért egyet vele, de nem áll szándékomban változtatni ezen” – olvasható a könyvben.

Úgy véli, senki nem lehet biztos abban, hogy Ukrajna „könnyű megszerzésével Moszkva megáll, és nem tör tovább előre”.

A Giorgia Melonival készült beszélgetés Bruno Vespának, a RAI közmédia újságírójának új könyvében jelent meg. „A második köztársaság története. Berusconitól Meloniig, Proditól Schleinig” című kötet november 2-tól kapható az olaszországi könyvesboltokban, de a szerző előzetesen részleteket közölt Meloni kijelentéseiből.

A kormányfő hangsúlyozta, „azt hiszem, az ukránok hősies ellenállása a Nyugat elengedhetetlen támogatásával a szkeptikusoknak is bizonyította, hogy létezik ott egy nép, történelem, identitás, amely nem hagyja magát eltiporni. Én ezt hazafiságnak nevezném, és jobboldali emberként nagyra tartom”.

Giorgia Meloni hozzátette: Olaszország számára „nem előnyös egy olyan nemzetközi kontextus, amelyben kizárólag a katonailag erősebb törvénye érvényesül. Ez nem politikai vélemény, hanem tény”.

Forrás: MTI

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