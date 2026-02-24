Zelenszkij: a háború végének kezdeténél járunk

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az ukrajnai háború már a végének kezdeténél tart. A tényleges befejeződéséhez viszont az is szükséges, hogy Washington ne dőljön be Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalási játszmájának.

Zelenszkij a Financial Timesnak adott, a háború kezdetének negyedik évfordulóján ismertetett interjúban kijelentette:

szilárd nyugati biztonsági garanciák nélkül Oroszország a tűzszünetet arra használná ki, hogy újabb támadásra készítse fel haderejét.

Az ukrán elnök felszólította az Európai Uniót arra, hogy jelölje ki Ukrajna EU-csatlakozásának időpontját. Szerinte ez az időpont akár 2027 is lehet.

Zelenszkij szerint nem szabad megengedni egy olyan helyzet kialakulását, amelyben Oroszország 50 évig akadályozza Ukrajna uniós tagságát.

A háború befejezéséről

A béketárgyalásokról szólva kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök próbálkozásait Kijev tárgyalási pozícióinak gyengítésére használják ki az oroszok. Szerinte valójában nem törekszenek komolyan a háború befejezésére.

Zelenszkij szerint Trump sokkal nagyobb nyomást gyakorol Kijevre a béke érdekében tett engedmények végett, mint Moszkvára.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Moszkvának ugyanúgy szüksége van a hadműveletek szüneteltetésére, mint Ukrajnának. Az ukrán hírszerzés helyzetértékelése szerint Oroszország tavaly átlagosan 167 emberélettel fizetett egy-egy kilométernyi előrenyomulásért.

Zelenszkij elutasította azt az orosz álláspontot, hogy Ukrajna a tűzszünetet haderejének támadó célú átcsoportosítására használná ki.

Az ukrán elnök szerint az Egyesült Államok meggyőződése az, hogy Putyin véget vetne a háborúnak, ha Ukrajna átadná Oroszországnak a Donyec-medencét.

Zelenszkij ezt rövidlátó álláspontnak tartja, ugyanis nem hiszi, hogy Oroszország ennyivel megelégedne.

„Ha ki is vonulnánk a Donyec-medence térségéből, és ezzel a háború véget érne, Oroszországban akkor sem lehetne megbízni” – fogalmazott.

További célok

Az ukrán elnök felszólította a nyugati szövetségeseket, hogy finanszírozással és licencek átadásával segítsék az ukrajnai fegyvergyártást.

Hozzátette: az ukrán hadiipar már közel jár olyan rakéták tömeggyártásához, amelyek át tudnak hatolni az orosz légvédelmen.

Az ukrán államfő végül felszólította az amerikai elnököt, hogy azokra az ágazatokra fejtsen ki nyomást, amelyek az orosz hadigépezet működését finanszírozzák.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Volodimir Zelenszkij)

