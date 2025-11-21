Hankó Balázs: Jókai életműve azt üzeni, magyarnak lenni küldetés és kiváltság

A 200 éve született Jókai Mór minden szava, gondolata és tette a hazaszeretetről szólt és azt üzente: magyarnak lenni büszkeség és kiváltság – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön, a Jókai 200 mozdony átadó ünnepségén, Gödöllőn.

Hankó Balázs köszöntőjében Jókai Mórt a legmagyarabb írónak nevezve arról beszélt: jogos büszkeség, amikor a Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából ünnepi festést kapott mozdony elindul szerte az országban. Emlékeztetett: Magyarország településein 1242 utca és közterület őrzi Jókai nevét. Ezek hossza összesen 605 kilométer, mely megközelítőleg azonos a közúton Magyarország legkeletibb és legnyugatibb pontját összekötő távolsággal. Így köti össze Jókai a magyarokat – mutatott rá.

A tárcavezető azt javasolta, az emlékév alkalmából mindenki olvassa el az író valamelyik művét és nézzen „csodás Jókai-filmeket”.

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány főigazgatója az eseményen Jókai munkásságát méltatva kiemelte: csaknem 180 éve, Szolnokon, még fiatal újságíróként Jókai volt az, aki az első magyar gőzmozdony működő modelljéről és megalkotóiról tudósított.

„Jókait lenyűgözte a gépezet és készítőinek története, ezért írásában követelte, hogy a kor technológiai forradalmában az angol és osztrák mérnökök mellett helyet és feladatot kaphasson a magyar műszaki értelmiség is„

– fogalmazott.

Aláhúzta: korának nagy gondolkodóihoz hasonlóan Jókai is hitt abban, hogy a világ megismerhető és a tudás, a tudomány, a technológiai fejlődés jobbá teszi a világot. Az író emellett hazafi volt, aki követelte saját nemzedékének a fejlődés lehetőségét és regényeiben hőssé emelte a műszaki értelmiséget – mondta, hozzátéve: írásaiban a „gőzvonat” a fejlődés szinonimája, mely leküzdi a távolságokat, összeköti az embereket és új jövőt ígér.

Jókai jól értette a múlt jelentőségén túl a saját kora igazságait és a jövőt is, így az életet írta meg – hangsúlyozta Schmidt Mária, megjegyezve: talán ezért is tudta megírni a legszerethetőbb Magyarországot.

Borítókép: Gödöllő, 2025. november 20. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a Jókai 200 mozdony ünnepélyes átadásán Gödöllőn 2025. november 20-án. A mozdonyra Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából került ünnepi festés. MTI/Hatházi Tamás

Forrás: MTI