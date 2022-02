Hazahívná Ukrajnában élő állampolgárait a holland külügy

A holland külügyminisztérium figyelmeztető email-ben arra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó holland állampolgárokat, hogy fontolják meg az ország elhagyását – jelentette az NLTimes hírportál hétfőn.

Az e-mailben arra hívták fel a figyelmet, hogy amennyiben az Oroszország és Ukrajna közötti feszültség tovább erősödik, az ukrán légtér idővel lezárulhat, és veszélyessé válhat az ott tartózkodás.

“Előfordulhat, hogy bizonyos ponton az internetes vagy telefonos kapcsolat megszakadhat, és ha a helyzet tovább romlik, már nem lesz lehetséges Ukrajna légi úton történő elhagyása” – idézte a hírportál a külügy levelét.

Az ukrajnai holland külképviselet hamarosan online tájékoztatót szervez az országban tartózkodó holland állampolgárok számára, és arra szólította fel őket, hogy regisztráljanak a külügyminisztériumban. Eddig 100 holland állampolgár jegyeztette be magát, de a tárca nem tudja pontosan, hány holland tartózkodik Ukrajnában.

Mark Rutte miniszterelnök és Wopke Hoekstra külügyminiszter a múlt héten Ukrajnába látogatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tanácskozzék. A kormányfő, a tárgyalásokat követő sajtónyilatkozatában hangsúlyozta: “a kelet-ukrajnai feszültség enyhítésének egyetlen útja van, ez pedig a diplomácia és a párbeszéd”. Azt is elmondta, hogy Hollandia segítséget ajánlott Ukrajnának a kibertámadások megelőzéséhez, de még fontolgatja a támogatás más formáit is.

“Ukrajna katonai támogatást is igényelne, de ezt még alaposan meg kell fontolnunk” – jelentette ki Rutte.

Forrás: MTI