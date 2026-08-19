Az EU a humanitárius dolgozók védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet

Az Európai Unió a humanitárius dolgozók védelmének, valamint a nemzetközi jog tiszteletben tartásának fontosságára hívta fel a figyelmet szerdán a humanitárius világnap alkalmából.

Kaja Kallas, a kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselő, valamint Hadja Lahbib, az esélyegyenlőségért, a készenléti intézkedésekért és a válságkezelésért felelős biztos közös nyilatkozatban hangsúlyozta: a segélymunkások nap mint nap veszélybe sodorják magukat, hogy élelmet, vizet, menedéket és orvosi ellátást nyújtsanak a rászorulóknak.

„Elkötelezettségük – gyakran olyan helyeken, ahonnan a világ elfordította a tekintetét – az emberiség egyik legerőteljesebb szolidaritási megnyilvánulása”

– írták.

Figyelmezettetek arra, hogy a segélymunkásokat továbbra is riasztó mértékben érik támadások. Idén eddig 82 segélymunkást öltek meg, 39-et raboltak el és 97-et sebesítettek meg. „A humanitárius személyzet, a kórházak és a polgári célpontok elleni támadások nem véletlenek, hanem a nemzetközi humanitárius jog megsértése” – mutattak rá.

Kiemelték, hogy Európai Unió a világ egyik legnagyobb humanitárius segélyezője, ugyanakkor a finanszírozás önmagában nem elégendő. Az EU folytatni kívánja humanitárius diplomáciai erőfeszítéseit, hogy a segélyszervezetek akadálytalanul eljussanak a részorulókhoz.

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