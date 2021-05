Immunológus: őszig csökkenni fog a fertőzöttek száma

Fedor Lapij immunológus, az ukrán operatív törzs tagja az RBK-Ukrajina hírportálnak nyilatkozva azt jósolta, hogy őszig várhatóan csökkenni fog az új megbetegedések száma az országban ugyanúgy, ahogy ez az elmúlt évben is történt.



Hozzáfűzte, hogy Ukrajnába egyre több koronavírus elleni vakcina érkezik, így egyre többen kapnak védőoltást.



Ez utóbbival kapcsolatosan viszont Jurij Hanicsenko, a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) Egészséggazdasági Központjának vezetője egy online bemutatón kijelentette, hogy Ukrajnában tízszer lassúbb az oltási kampány, mint átlagosan az európai országokban. Rámutatott arra is, hogy világszerte minden tizedik lakos már be van oltva legalább az első dózissal, miközben Ukrajnában még a lakosság csupán 2,6 százaléka.

Forrás: mti