Ismét a kárpátaljai magyarságról „informált” a The New York Times

A kárpátaljai magyarságról közölt cikket a The New York Times június 16-án. Ahogyan az Index is beszámolt róla, a Times újságírója a trianoni békeszerződés 102. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen járt Mezőgecsében. Az amerikai tudósító rögtön a cikk elején felhívta az olvasók figyelmét, hogy noha Ukrajnában járt, a magyar történelmi emlékművet nem az ukrán sárga-kék, hanem a magyar zászló piros-fehér-zöld színei díszítették.

A beszámoló szerint az ukrán kormány növekvő aggodalommal figyeli a kárpátaljai magyarság lojalitását a magyar kormányhoz ellentmondásos politikájával és az orosz invázióval kapcsolatban. A tudósító azt is sérelmezte, hogy a kárpátaljai magyarok nagy része a magyar közszolgálati televíziót nézi, amely „sokszor az orosz narratívát közvetíti” a nézői felé.

Az újságíró névtelenül nyilatkozó ukránokra hivatkozva ukránellenes konspirációkat sorol. Emellett interjúalanyaként említi meg Fodor Gyulát, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettesét is. A rektorhelyettes elhatárolódott a cikk rá vonatkozó tartalmától. Elmondása szerint magánbeszélgetést folytattak az újságíróval, akinek nem adott engedélyt a hallottak felhasználásához. Mint írta:

“Az újságírói etika és a morális emberi normák fent említett durva megsértésén túl Erika Solomon cikkében nem a beszélgetés során elhangzottaknak megfelelő módon közölte az információkat. Az általa közreadott részek rövid, a szövegkörnyezetből kiragadott állítások, amelyek megjelenésük formájában ellentétes tartalmúak azokkal, amelyek a június 4-i magánbeszélgetés során ténylegesen elhangzottak.”

Fodor Gyula teljes nyilatkozatát ITT olvashatják.

Nem ez az első eset, hogy a New York Times ferdített információkat közölt a helyi magyarságról. 2018-ban a lap egyik újságírója egy hetet töltött Kárpátalján, hogy a kárpátaljai magyarok helyzetét tanulmányozza. Az amerikai tudósító a Rákóczi-főiskolán kérdezte Orosz Ildikó elnököt és Fodor Gyula rektorhelyettest. Az általa készített interjút azonban hiányosan közölte, azokat saját értelmezése szerint tette közzé, nem kevés magyarellenes felhanggal. A főiskola vezetése válaszul nyilvánosságra hozta az interjú teljes felvételét és tájékoztató, kiegészítő cikkben cáfolták meg a tollforgató dezinformációit.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: koszorúzás Mezőgecsében. Forrás: Diego Ibarra Sanchez for The New York Times