ISW: Putyinnak fontos Zaporizzsja és Herszon megye orosz kézen való maradása

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek valószínűleg fontosabb, hogy a megszálló rezsim délen, Zaporizzsja és a Herszon megyék megmaradjon, mint az oroszok helyzetének erősítése a keleti Luhanszk megyében – közölte a washingtoni hadtudományi intézet (ISW – Institute for the Study of War) szakértői legfrissebb elemzésükben.

“Ukrán és orosz források következetesen rámutatnak arra, hogy az orosz csapatok tovább erősítették az orosz pozíciókat Herszon és Zaporizzsja megyékben, annak ellenére, hogy

a Harkiv-Izjum front a közelmúltban összeomlott, és az orosz erőket bekerítették Limanban.

Azt a döntést, hogy nem erősítik meg Kupjanszkban vagy Limanban a sebezhető arcvonalakat, szinte bizonyosan Putyin, nem pedig a katonai parancsnokság hozta meg, és ez azt mutatja, hogy Putyin sokkal többet törődik a herszoni és a zaporizzsjai régiók stratégiailag fontos területeinek megtartásával, mint Luhanszk megyével” – írták az intézet elemzői.

Forrás: MTI