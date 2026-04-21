Kaja Kallas: „pozitív döntésekre számítunk” az ukrajnai hitellel kapcsolatban

Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelről és a közel-keleti helyzetről egyeztetnek az EU külügyminiszterei kedden Luxembourgban.

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője újságíróknak azt mondta, hogy „pozitív döntésekre” számít az ukrajnai hitel ügyében.

Kijevnek nagy szüksége van a hitelre, és a pénz folyósítása jelzés lesz Oroszországnak arra, hogy nem lesz képes legyűrni Ukrajnát – mondta Kaja Kallas.

Kérdésre válaszolva közölte, hogy az új magyar kormány megalakulását követő tárgyalásokon sok olyan kérdésről szó eshet majd, amelyek elakadtak. „Újranyitjuk a tárgyalásokat, és reméljük, hogy pozitív eredményt érünk el”

– fogalmazott.

Marta Kos bővítési biztos érkezésekor reményét fejezte ki, hogy megkezdődhet a 90 milliárd eurós hitel folyósítása Ukrajnának, ha megindul az olajszállítás a Barátság vezetéken. Közölte továbbá, hogy Ukrajna az elmúlt hetekben számos reformot hajtott végre, ezért az EU akár 2,7 milliárd eurót is kifizethet likviditásának biztosítására.

Kiemelte: mind Ukrajna, mind Moldova készen áll hat fejezet megnyitására az uniós csatlakozást előkésztő tárgyalásokon. Hozzátette, hogy a magyarországi választási eredmények pozitív következményekkel járhatnak az EU-bővítési folyamatára.

Forrás: MTI