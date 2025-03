Kijev ellenőrzi a fekete-tengeri gabonafolyosót

Ukrajna ellenőrzi a helyzetet a Fekete-tengeren, és Kijev elutasítja annak lehetőségét, hogy Oroszország átvegye az irányítást a gabonafolyosó felett – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Eurovision News műsorszolgálató francia nyelvű adásának adott interjúban, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett csütörtökön.

„Már régóta nem az oroszok irányítják a fekete-tengeri folyosót. Mi ellenőrizzük a helyzetet a Fekete-tengeren. Az ő fekete-tengeri flottájuk egy része a tenger fenekén van, a másik pedig elrejtőzött, ez a jelenlegi helyzet” – fogalmazott az államfő. Szerinte

Oroszország megpróbálja ellenőrzése alá vonni az ukrán gabonafolyosót, de Ukrajna ezt nem fogja megengedni.

„Általánosságban készen álltunk volna egy teljes tűzszünetre. Ők viszont csak be akarnak furakodni a gabonafolyosó ellenőrzésébe, de ez nem fog sikerülni nekik, ebben teljesen biztosak vagyunk” – szögezte le.

Zelenszkij kijelentette, hogy egyelőre nincs egyértelmű ellenőrzési mechanizmus annak megállapítására, hogy Oroszország betartja-e az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállításáról szóló megállapodást. Megjegyezte, hogy noha az elmúlt éjjel nem érkeztek jelentések ukrajnai energetikai célpontokat ért csapásokról, az orosz hadsereg továbbra is támadott más civil infrastruktúrát, több mint 100 drónt bevetve. „A monitoring folyamata bonyolult, és a technikai konzultációkon részt vevő küldöttségek még nem határozták meg, hogyan fog zajlani. Nem akarok hazudni – ma éjjel nem voltak támadások az energiarendszer ellen, de más civil infrastruktúrát értek csapások. Ez tragédia, hiszen az oroszok mindennek ellenére továbbra is támadnak, több mint száz drónnal mérek csapást az éjjel. Ugyanakkor őszintének kell lennünk – az energetikai létesítményeket nem érte csapás, és Ukrajna sem mért válaszcsapást orosz energetikai célpontokra” – fejtette ki.

Az elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország nem megbízható partner,

ezért nemcsak az egyes támadásokat kell rögzíteni, hanem egy hatékony monitoringrendszert is létre kell hozni. „Véletlen volt, vagy sem, nem tudjuk, mert az oroszoknak senki sem hisz. Egyszerűen nem lehet nekik hinni. Ezért már eleve arról kellett volna megállapodni, hogy semmilyen civil infrastruktúrát ne érjenek támadások, mert ezt sokkal könnyebb lenne ellenőrizni” – mondta. Hozzátette, hogy Ukrajna az Egyesült Államoktól vár választ és konkrét lépéseket a részleges tűzszünet betartásának ellenőrzése tekintetében. „Nagyon fontos, hogy ki végzi a monitorozást, és ki vállalja a felelősséget. Várjuk az Egyesült Államok válaszát” – mondta.

Zelenszkij az interjúban bírálta Steve Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját, amiért gyakran idézi a Kreml narratíváit.

Szerinte az ilyen kijelentések csak gyengítik az Oroszországra nehezedő nyomást és megnehezítik a béke elérését. „Úgy gondolom, hogy Witkoff valóban túl gyakran idézi a Kreml narratíváit. Ez nem visz közelebb bennünket a békéhez, sőt, gyengíti az Egyesült Államok nyomását Oroszországra. Csak a saját tetteinkkel tudjuk korrigálni ezt az információs teret, és igyekszünk is ezt tenni” – hangsúlyozta. Szerinte az Egyesült Államoknak egyértelmű és határozott álláspontot kell képviselnie Ukrajna támogatásában. „Azt akarjuk, hogy az amerikaiak a mi oldalunkon álljanak. Még ha Amerika most azt a taktikát is választotta, hogy középen marad, akkor a közép valóban közép legyen, nem pedig közelebb állás a Kremlhez” – fogalmazott az ukrán elnök.

Nyitókép: X/Jeremy Higgs/korábbi felvétel

Frrás: hirado.hu