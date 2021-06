Kijev szerint Putyint rosszul informálják az ukrajnai helyzetről

Az ukrán elnöki irodában úgy vélik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt tévesen tájékoztatják az ukrajnai helyzetről, és ismét azt ajánlották, folytasson közvetlen tárgyalást Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel.

Erről Mihajlo Podoljak, az elnöki iroda vezetőjének tanácsadója beszélt az Ukrajinszka Pravda hírportálnak, kommentálva az orosz elnök által szerdán egy tévéadásban, az orosz lakosság kérdéseire adott válaszaiban elhangzottakat.

A tisztségviselő előrebocsátotta, hogy minden orosz megjegyzést, amely az ukrajnai helyzetet illeti – beleértve a Putyin által mondottakat – csak “szisztematikus propagandamunkájuk prizmáján keresztül szabad értékelni”. “Elmerültek bizonyos sztereotípiákban, és most különböző mítoszokkal próbálják megmagyarázni az ukrán államiság átalakítási folyamatait” – tette hozzá. Példaként hozta az orosz elnökhöz közel álló Viktor Medvedcsuk ukrán oligarcha és vezető parlamenti politikus házi őrizet alá helyezésének ügyét, amelyet Putyin úgy kommentált, hogy ezt a döntést a kijevi vezetés a választási kampány miatt hozta, holott Ukrajnában most nincs is választási kampány. “Eszerint levonhatjuk azt a nyilvánvaló következtetést, hogy Putyin urat segítői, enyhén szólva, nem megfelelően tájékoztatják az ukrajnai helyzetről” – konstatálta.

Podoljak szerint ugyanez lehet a magyarázata annak, hogy Putyin tévesen értelmezi az ukrán belpolitikai élet eseményeit, köztük az őshonos népekről szóló, Zelenszkij által nemrégiben a parlament elé terjesztett törvényjavaslat tartalmát és jelentőségét. Putyinnak az a megjegyzése, hogy Ukrajna “külső irányítás alatt áll, olyan ismételt álhír, amely nem érdemel külön kommentárt” – mondta. “Ez már csak az Ukrajnával kapcsolatos orosz propaganda egyik alapeleme, amely arra szolgál, hogy így vagy úgy igazolja az Oroszországi Föderáció nyilvánvalóan agresszív fellépését Ukrajna ellen” – jelentette ki.

A tanácsadó szerint a Putyinnak adott helytelen információk nyilvánvaló példái azt jelzik, közvetlen elnöki szintű tárgyalásokra van szükség annak érdekében, hogy a felek pontosíthassák álláspontjukat a legfontosabb kérdésekben. Podoljak emlékeztetett arra, hogy Oroszország elnöke “megerősítette az ilyen tárgyalások lehetőségét, azok tartalmának meghatározása pedig technikai kérdés, amelyet az orosz félnek le kell zárnia”. Hozzátette, hogy Kijev már megtette erre vonatkozóan a maga javaslatait.

Az orosz elnök a szerdai tévéadásban azt mondta, hogy nincs oka találkozni Zelenszkijjel, aki szerinte külső irányítás alá helyezte a hazáját. Úgy vélekedett, hogy az ukrán kulcskérdések nem Kijevben, hanem Washingtonban, részben pedig Berlinben és Párizsban dőlnek el.

