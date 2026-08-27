Budanov: szeptemberben folytatódhatnak az ukrán-orosz béketárgyalások

Az ukrán és az orosz delegáció közötti újabb tárgyalásokra szeptemberben kerülhet sor, és azokon amerikai képviselők is részt vehetnek – közölte Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője csütörtökön az Interfax-Ukrajina hírügynökség szerint.

Budanov azt mondta, hogy Ukrajna a tárgyalások újraélesztésére törekszik, és a jövő hónapban további fejlemények várhatók.

„Igen, remélem, hogy így lesz, és természetesen amerikai tárgyalófelek is részt vesznek majd. Nélkülük nem megy” – mondta a Novini.Live ukrán hírportálnak arra a kérdésre válaszolva, hogy ez közvetlen tárgyalásokat jelent-e ukrán és orosz tárgyalófelek között.

Az Egyesült Államok közvetítésével folytatott béketárgyalások idén megrekedtek, miután Ukrajna elutasította Oroszország azon követeléseit, hogy területeket adjon át, Washington figyelmét pedig egyre inkább az Irán elleni háború kötötte le. Az ukrán-orosz-amerikai háromoldalú tárgyalások legutóbbi fordulójára februárban került sor. Azóta ukrán és orosz képviselők csak külön-külön tárgyaltak az amerikai delegációval.

Kijevnek tudomására jutott, hogy az orosz vezérkar már kidolgozta egy 600 ezer fős további mozgósítás tervét, amelyet az idei és a következő év meghatározott időszakaiban hajtanának végre.

„Elsősorban a harcoló alakulatokat és a nemrég megalakított egységeket tervezik feltölteni” – írta az elnöki iroda honlapján közzétett közös tájékoztatójában az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága (HUR) és az ukrán Külső Hírszerző Szolgálat.

Forrás: MTI

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