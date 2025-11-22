Az amerikai Kongresszus bírálta Donald Trump béketervét

Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusában a demokrata és a republikánus párt több képviselője is bírálta a Trump-adminisztráció béketervét. A tervezet, mely az orosz-ukrán háború lezárására tett kísérlet, vegyes megítélésben részesül – írja a Jevropejszka Pravda.

Mitch McConnell republikánus szenátor szerint Trump környezete a tartós béke elérése helyett inkább Putyin kedvében akar járni.

„Putyin egy éve próbál bolondot csinálni Trump elnökből. Ha a kormányzat tisztviselői jobban aggódnak Putyin kiengeszteléséért, mint a valódi béke biztosításáért, akkor az elnöknek új tanácsadókra van szüksége. Az orosz vérontás jutalmazása katasztrofális lenne az amerikai érdekek szempontjából. És egy olyan kapituláció, mint Biden afganisztáni kivonulása, katasztrofális lenne örökségünk szempontjából, mely az erő általi békén alapszik”

– mondta McConnell.

Jeanne Shaheen demokrata szenátor, a Szenátus Külügyi Bizottságának társelnöke szerint a megbékélést célzó dokumentum inkább Putyin tervének tűnik.

„Az Egyesült Államoknak nyomást kellene gyakorolnia Putyinra, nagy hatótávolságú fegyvereket kellene biztosítania, másodlagos szankciókat kellene bevezetnie az orosz háborús gépezetet üzemanyaggal ellátó vállalatokra. Putyint tárgyalóasztalhoz kellene kényszeríteni. Nem nekünk kellene Oroszország érdekeit képviselni ebben a megállapodásban”

– hangsúlyozta a szenátor.

Roger Wicker, a Szenátus Fegyveres Erők Bizottságának republikánus elnöke szerint a 28 pontos tervnek komoly hiányosságai vannak, és nagyon szkeptikus a dokumentum béketeremtési esélyeivel kapcsolatban.

„Ukrajnát nem lehet arra kényszeríteni, hogy átadja a földjét a világ egyik legnagyobb háborús bűnösének, Vlagyimir Putyinnak. Ukrajna fegyveres erőinek létszáma és pozíciója az ottani kormány és a nép szuverén döntésén alapul. Hiba lenne Putyin gonosz tetteit a neki biztosított garanciákkal jutalmazni. Ez az Egyesült Államok és szövetségeseink biztonságát is alááshatja. Szkeptikusan tekintek minden olyan elképzelésre, amely szerint korlátozni tudnánk egy Putyinhoz hasonló szélhámos gyilkos fegyverkezését”

– fogalmazott Wicker.

Brian Fitzpatrick republikánus politikus aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy szavazásra kerüljön az Oroszország elleni szankciók fokozásáról szóló törvényjavaslat.

Kárpátalja.ma

Forrás: Jevropejszka Pravda

Nyitókép: UNN

Kapcsolódó: