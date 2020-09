Kuleba: Kijev lehetőségként és nem problémaként tekint a kisebbségekre

Ukrajna kész lehetőségként és nem problémaként tekint a területén élő nemzeti kisebbségekre, és az európai normáknak megfelelően biztosítja jogaikat – hangoztatta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter kedden Bukarestben, a vendéglátójával, Bogdan Aurescu román külügyminiszterrel közösen tartott sajtóértekezletén.

Kuleba a román nagykövetek éves értekezletének vendégelőadójaként hivatalos látogatásra érkezett a román fővárosba, ahol a kétoldalú kapcsolatokról is tárgyalt Aurescuval.

Az ukrán diplomácia vezetőjét főleg a kétoldalú kapcsolatokat három éve beárnyékoló ukrán oktatási törvényről kérdezték a bukaresti újságírók. Az ukrán külügyminiszter úgy értékelte: a jogszabályt a Velencei Bizottság ajánlásai alapján már az európai szabványokhoz igazították, és Kijev nem tervez további módosításokat eszközölni rajta. Hozzátette: 2023-ig van idő arra, hogy a törvény hatályba léptetése során megtalálják a kisebbségek számára is megfelelő megoldásokat, hiszen szerinte Kijevnek is fontos, hogy az ott élő románok nemcsak ukrán állampolgárok, hanem románok is maradjanak.

Kuleba egyúttal leszögezte: a közigazgatási reform belügy, Ukrajnát nem fogják más országok “tanítani” arra, hogyan szervezze meg területének közigazgatását.

Az ukrán külügyminiszter másfelől hangsúlyozta: hálás Romániának azért, hogy kiáll Ukrajna szuverenitása mellett, és elítéli az orosz agressziót. Úgy vélte: a Fekete-tenger térségének biztonsága mindkét fél számára fontos. Felidézte: a múlt héten az ukrán védelmi miniszter is Bukarestben járt, ahol a katonai együttműködés erősítéséről kötött megállapodást román kollégájával.

Bukarestnek az a célja, hogy a lehető legtöbb nyelvi jogot garantálják minden románul beszélő ukrán állampolgár számára, függetlenül az illető etnikum megnevezésétől – hangsúlyozta Aurescu. Erről kisebbségvédelmi megállapodást akar kötni Kijevvel.

Aurescu köszönetet mondott Kulebának, hogy jóváhagyta annak az ösztöndíjprogramnak a folytatását, amelyet Bukarest hirdetett meg a románul tanuló ukrajnai diákoknak. A román külügyminiszter méltányolta, hogy Ukrajna nem akarja felszabdalni a területén élő román közösséget a most zajló közigazgatási reform során.

A román külügyminiszter szerint bővíteni akarják a két ország energetikai együttműködését, és ennek érdekében közös munkacsoportot hoznak létre.

Bukaresti látogatása előtt Kuleba felkereste a romániai ukrán közösség képviselőit is, akiknek azt ígérte, hogy Ukrajna konzulátust nyit Máramarosszigeten, és azt kérte tőlük: vegyenek részt az új ukrán külpolitika kialakításában.

