Kuleba: Ukrajna megállapodott a koronavírus elleni oltások elismeréséről Grúziával is

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szombaton tárgyalt georgiai hivatali partnerével, David Zalkalianival arról, hogy országaik kölcsönösen ismerjék el egymás koronavírus elleni oltási igazolásait – számolt be az UNIAN a kijevi külügyi tárca sajtószolgálatára hivatkozva. A hírügynökség emlékeztetett arra, hogy erről megállapodást Ukrajna eddig Magyarországgal és Moldovával kötött.

Ukrajna ugyanakkor nem ismeri el az orosz Szputnyik V vakcinát, arra hivatkozva, hogy azt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem vette fel a sürgősségi helyzetekben történő használatra jóváhagyott oltóanyagok jegyzékébe. Ezért azoknak a külföldieknek, akik a Szputnyik V oltást kapták, az Ukrajnába történő belépéshez továbbra is szükségük van 72 óránál nem régebbi PCR- vagy gyorstesztre. Továbbá minden külföldi beutazónak változatlanul kötnie kell koronavírusos megbetegedés kezelésére is kiterjedő egészségügyi biztosítást.

Forrás: MTI