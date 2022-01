Lavrov: Blinken ne terjessze az “orosz agresszióról” szóló spekulációkat

Arra hívta fel Szergej Lavrov orosz külügyminiszter amerikai hivatali partnerét, Antony Blinkent hogy ne hangoztassa folyton az Ukrajna elleni állítólagos orosz agresszióról szóló spekulációkat, hanem kényszerítse Kijevet a rendezésről szóló minszki megállapodások maradéktalan végrehajtására – közölte kedden az orosz diplomáciai tárca.

Korábbi felvétel. Forrás: wsj.com

Lavrov és Blinken kedden telefonon beszélt egymással, az orosz külügyminisztérium szerint az amerikai fél kezdeményezésére.

Az orosz diplomácia vezetője a moszkvai tájékoztatás szerint megismételte azt is, hogy Washingtonnak a lehető leghamarabb konkrét, írásos választ kell adnia a biztonsági garanciákra vonatkozó orosz javaslatokra. Ismételten felsorolta az Egyesült Államoknak és a NATO-nak átadott orosz megállapodástervezet elvi pontjait. Ezek értelmében Oroszország biztonságának jogi garanciáit az összes euroatlanti ország által jóváhagyott, a biztonság oszthatatlanságát kimondó elv keretei között rögzíteni.

A felek a moszkvai közlemény értelmében a kapcsolatok közeljövőbeli folytatásának lehetőségéről is tárgyaltak. A Kommerszant című lap értesülése szerint az orosz és az amerikai külügyminiszter pénteken Genfben személyesen is találkozik majd. Ezt megelőzően Blinken Berlinbe és Kijevbe is ellátogat.

