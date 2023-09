Leállítaná az Ukrajnának nyújtott fegyvertámogatást Robert Fico

Hamarosan előre hozott parlamenti választást tartanak a szomszédos Szlovákiában, a kampányolás már javában tart. Robert Fico – aki 2006 és 2010 között, majd 2012 és 2018 között volt az ország miniszterelnöke – az Associated Press hírügynökségnek adott interjúban ismertette terveit, amely között az ország Ukrajna-politikájának az átgondolása is szerepel. Az Irány – Szlovák Szociáldemokrácia (Smer–SD) nevű párt vezetője ugyanis azt mondta, ha pártja az új kormány tagja lesz, akkor nem küldenek több fegyvert vagy lőszert Ukrajnának.

A volt kormányfő szerint a nyugati fegyverek nem változtatják meg a háború menetét, az Egyesült Államoknak pedig a befolyását felhasználva kellene kompromisszumos békemegállapodásra ösztökélnie a szemben álló feleket, vagyis Oroszországot és Ukrajnát. „Naivitás azt gondolni, hogy Oroszország elhagyja a Krímet. Naivitás azt gondolni, hogy Oroszország valaha is elhagyná az általa megszállt területeket” – fogalmazott a szlovák politikus.

Robert Fico egyébként ellenzi az Oroszország ellen bevezetett uniós szankciókat is, továbbá megkérdőjelezte annak lehetőségét, hogy az ukrán erők ki tudják-e szorítani oroszokat. „Szlovákia NATO-tagságát arra akarja felhasználni, hogy megakadályozza Ukrajna csatlakozását” – tette hozzá a hírügynökség. A politikus korábbi kormányzásai alatt is arra törekedett, hogy Moszkvával jó kapcsolatokat ápoljanak és Szlovákia központi szerepet töltsön be Európában – mutatott rá Alena Kudzko, a Pozsonyban működő Globsec nevű, nem kormányzati szervezet politikáért felelős alelnöke.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Robert Fico. Forrás: MTI/EPA/Martin Divisek