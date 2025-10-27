Libanova: egy újabb kivándorlási hullám indulhat Ukrajnából

A háború lezárulta után újabb kivándorlási hullám indulhat Ukrajnából – véli Ella Libanova, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Demográfiai és Társadalomkutató Intézetének igazgatója. A demográfus az „Oresztokrátyija” című YouTube-műsorban beszélt arról, hogy elsősorban férfiak indulhatnak útnak, amint újra megnyílnak az ukrán határok.

Libanova szerint azok a nők, akik a háború miatt el akarták hagyni az országot, ezt már megtették. „Azok, akik maradtak, valószínűleg már nem mennek sehová – különösen most, hogy a menekültek számára Európában már sokkal nehezebbek a körülmények, mint 2022-ben” – fogalmazott.

A szakértő úgy véli, a második kivándorlási hullám főként családegyesítési okokból következhet be. „Ha a feleség már külföldön dolgozik, lakást talált, a gyermek iskolába vagy óvodába jár, és közben a férjnek itthon nincs semmije – a háza megsemmisült, vagy sosem volt saját otthona –, akkor valószínű, hogy utánamegy” – magyarázta Libanova.

Az elmúlt időszakban romlott az európai közvélemény viszonya az ukrán menekültekhez, miközben több országban a jobboldali, populista pártok igyekeznek kihasználni a társadalmi feszültségeket.

Lengyelország különösen érzékeny példának számít: az ország volt miniszterelnöke, Leszek Miller nemrég azt mondta, hogy „a legjobb fegyver, amit Lengyelország Ukrajnának adhat, azok az ukrán férfiak, akik már régóta itt élnek”.

Hasonló felhívások hangzanak el azonban más európai országokban is. Például Bajorország, Németország egyik leggazdagabb régiójának miniszterelnöke a közelmúltban felszólította az EU-t, hogy korlátozza az ukrán férfiak beutazását az EU-ba.

Libanova szerint a háború utáni demográfiai helyzet komoly kihívást jelent majd Ukrajnának. A háború, a kivándorlás és a csökkenő születésszám együttesen hosszú távon is hatással lehet az ország gazdaságára és társadalmi szerkezetére.

