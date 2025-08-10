Lipavsky: Csehország békét akar Ukrajnában
Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Csehország békét akar Ukrajnában, de annak formájával elsősorban Ukrajnának kell egyetértenie – írta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter az X hálózaton szombatról vasárnapra virradó éjszaka megjelent bejegyzésében.
A cseh diplomácia vezetője a jövő péntekre Alaszkába tervezett amerikai-orosz elnöki találkozóval kapcsolatos hírekre reagált.
Az orosz elnök, Vlagyimir „Putyin nem győzte le Ukrajnát sem három nap, sem három év alatt. A tárgyalásokra Ukrajna támogatása, a szankciók és az ukrán bátorság kényszerítette” – mutatott rá Jan Lipavsky.
Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának továbbra is szabad országnak kell maradnia.
„Az államhatárokat sem nyomással, sem zsarolással nem lehet mozgatni.
Csehország békét akar, de annak formájával mindig elsősorban Ukrajnának kell egyetértenie”
– húzta alá a cseh külügyminiszter.
Forrás: MTI
Nyitókép: korábbi felvétel, AFP/Andrei Pungovschi