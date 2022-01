Ljasko: a fertőzöttek napi száma elérheti a 60 ezret Ukrajnában

Ukrajnában az elkövetkező hetekben eléri a 40-60 ezret az egy nap alatt regisztrált új koronavírusos fertőzöttek száma – jelezte előre Viktor Ljasko egészségügyi miniszter a TSZN hírtelevízió keddi beszámolója szerint.

Rámutatott arra, hogy a vírus különösen fertőző omikron variánsa miatt a mostani hullámban átlagosan kétszer magasabb lesz a fertőzöttek napi száma, mint a járvány korábbi, tavaly őszi hullámában volt. Kijelentette: tévhit az, hogy a védőoltások nem hatásosak az omikron variánssal szemben. Éppen ezért indították el a harmadik, emlékeztető oltások beadását, mert a hatodik hónap után enyhén csökken az immunitás az alapoltások, azaz két dózis felvétele után.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a harmadik oltás felvételéért további 500 hrivnyát, azaz mintegy 5600 forintot fizet az állam. Az államfő kezdeményezésére decemberben elindított program keretében minden nagykorú ukrán, aki felvette az oltás két dózisát, ezer hrivnyát kap, amelyet csakis kijelölt célokra, azaz belföldi turizmusra, kulturális eseményekre és sportbérletekre, a hatvanévesnél idősebbek pedig gyógyszervásárlásra költhetnek el. Zelenszkij jelezte, hogy a programot hamarosan kiterjesztik a 14-18 év közötti korosztályra is, amely a megjelölt célok mellett tanulásra is fordíthatja az összeget. Ezenfelül tervezi a kormányzat annak engedélyezését, hogy az idős emberek rezsiköltségük kiegyenlítésére is fordíthassák ezt a pénzt. Az elnök reményét fejezte ki, hogy az idei lesz a világjárvány utolsó éve.



Közben újabb megye, a nyugati országrészben lévő Rivne a legszigorúbb korlátozásokkal járó vörös besorolásba került. A szigorítások itt január 27-től lépnek életbe – közölte kedden Oleh Nemcsinov kabinetminiszter. Jelenleg a szintén nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk megye van még vörös besorolásban. A 24-ből 14 megye a figyelmeztetőnek számító narancs, a többi a jelenlegi legenyhébb, sárga kategóriában van.



Ukrajnában a tömegrendezvényeket, a bevásárlóközpontokat, a kulturális és sportlétesítményeket a vörös kategóriában lévő régiókban csakis azok látogathatják, akik felvették a védőoltás mindkét dózisát, átestek a fertőzésen, vagy friss negatív PCR-teszttel rendelkeznek. A sárga és narancs besorolású régiókban ehhez elegendő az oltás első adagjának felvétele is. A narancs kategóriában lévő régiókban viszont a helyi vezetés szigoríthat a korlátozásokon.

Forrás: mti.hu