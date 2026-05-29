Magyar Péter: Magyarország nem küld fegyvereket Ukrajnába

A NATO főtitkára, Mark Rutte brüsszeli megbeszélésen értékelte Magyarország szerepét a szövetség elrettentő és védelmi erejének erősítésében Magyar Péterrel folytatott találkozóján. A felek áttekintették a NATO aktuális feladatait, köztük a védelmi kiadások növelését, a katonai képességek fejlesztését és Ukrajna támogatásának fenntartását is.

A brüsszeli közlemény szerint Rutte és a magyar kormányfő találkozóján a NATO-főtitkár dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség egyik előretolt szárazföldi erőinek vezetéséhez, a székesfehérvári Többnemzetiségű Hadosztály Központjának főparancsnokságát, valamint a Nyugat-Balkán biztonságának támogatását, „jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a NATO koszovói békefenntartó missziójához, a KFOR-hoz”.

Közölték, a találkozón a vezetők megvitatták a július 7–8. között tervezett ankarai NATO-csúcstalálkozó előkészületeit. Ennek során a NATO-főtitkár kiemelte, a csúcsértekezleten a szövetségesek arra fognak összpontosítani, hogy a tavaly tett hágai kötelezettségvállalásokat kézzelfogható eredményekre váltsák, növeljék a védelmi beruházásokat, fokozzák a védelmi termelést és fenntartsák Ukrajna támogatását.

„Mindez hozzájárul egy erősebb NATO megteremtéséhez és mindannyiunk nagyobb biztonságához” – tette hozzá a NATO közleménye szerint Mark Rutte.

A katonai szövetség közösségi oldalán hangsúlyozta: a NATO többnemzetiségű erői Magyarországon készen állnak a védelemre bármilyen fenyegetéssel szemben. Harckocsik, páncélozott gyalogsági harcjárművek, tüzérség és légvédelem tartja biztonságban a magyarokat és a szövetség keleti részét. Az erő az egységben rejlik – tették hozzá.

A NATO-főtitkárral folytatott megbeszélésről Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben számolt be: „Fontos megbeszélést folytattam Mark Rutte NATO-főtitkárral Brüsszelben. Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai-védelmi szövetségének” – emelte ki.

„Elmondtam a főtitkár úrnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba”

– hangsúlyozta Magyar Péter.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy Mark Rutte tájékoztatta a július 7-8-i ankarai NATO-csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi-szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről.

hirado.hu

