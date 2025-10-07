Magyarország 106 milliárd forintnyi segítséget nyújtott az ukránoknak

Az ukrajnai háború kirobbanása óta Magyarország összesen 106 milliárd forintnyi humanitárius segítséget nyújtott a háború ukrán áldozatai részére, a határ mindkét oldalán – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a budapesti Tarasz Sevcsenko Kétnyelvű Ukrán Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnáziumban tartott sajtótájékoztatón október 7-én.

Az államtitkár úgy fogalmazott: Magyarország az elmúlt két és fél évben történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtó akcióját hajtotta végre, hiszen az állam csaknem másfél millió, a háború elől Magyarországra menekülő embernek segített, több mint 250 000 ideiglenes tartózkodási engedélyt adott ki.

A segítségpontokon mintegy 675 ezer embernek nyújtottak segítséget, az ukrán embereket a határon innen és túl segítő karitatív szervezetek részére pedig 4 és fél milliárd forintnyi támogatást nyújtottak.

Nyitókép: korábbi felvétel/MTI

MTI