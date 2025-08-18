Marco Rubio: ez nem a mi háborúnk, ez Ukrajna háborúja

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio az amerikai MSNBC-nek vasárnap adott interjút, melyben az orosz–ukrán háború jövőjéről és az amerikai diplomácia szerepéről beszélt. A politikus szerint a Trump-kormányzat célja világos: nem egyszerű tűzszünetet, hanem teljes békemegállapodást akar elérni, amely véget vet a háborúnak.

Marco Rubio hangsúlyozta, hogy Washington hosszú hónapok óta támogatja a tűzszünet gondolatát, de Moszkva eddig erre nem volt hajlandó.

„A cél nem a fegyvernyugvás, hanem a háború lezárása”

– fogalmazott, hozzátéve: az Egyesült Államok mindent megtesz, hogy az ellenségeskedés véget érjen.

Hozzátette: „Egyetlen szankció sem szűnt meg, Oroszország mindennap súlyos következményekkel szembesül, de a békét nem büntetésekkel, hanem tárgyalásokkal lehet elérni.”

Marco Rubio világossá tette, hogy Amerika nem tartja sajátjának a háborút, de keményen dolgozik, hogy az véget érjen. Mint mondta:

„Ez nem a mi háborúnk, az Egyesült Államok nincs háborúban. Ez Ukrajna háborúja, mi pedig támogatjuk őket, és örülnünk kellene, ha most véget érhet.”

A külügyminiszter a tárgyalások legnehezebb kérdései között a megszállt területek sorsát, Ukrajna hosszú távú biztonsági garanciáit és az ország újjáépítésének módját látja. Bár Vlagyimir Putyin orosz elnök jelezte igényét arra, hogy megtartsa az elfoglalt területek egy részét, Rubio leszögezte: „Senki sem kényszeríti Ukrajnát, hogy feladja területeit. A békekötés nem fog úgy kinézni, ahogyan azt Moszkva szeretné.”

A külügyminiszter ugyanakkor emlékeztetett: minden tartós békealku csak akkor érhet valamit, ha ellenőrizhető és kikényszeríthető mechanizmusokra épül. „Nincs értelme olyan egyezséget aláírni, amelyet három hónap múlva megszegnek. Ha nincs garancia, akkor csak újabb vérontás következik” – mondta Rubio.

A politikus megerősítette, hogy a következő napokban döntő tárgyalások zajlanak majd, amelyekbe európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is bekapcsolódnak. Az amerikai diplomácia vezetője úgy véli, a világ most fordulóponthoz érkezett.

„Ez a háború nem jobb lesz az idő múlásával, hanem rosszabb. Ha nem állítjuk meg most, kiszélesedhet, és más régiókat is lángba boríthat”

– jelentette ki Marco Rubio.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Forrás: Kevin Dietsch/Getty Images Hungary