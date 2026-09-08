Rutte: emberéletekbe kerül Ukrajna támogatásának késlekedése

Ukrajna támogatásának késlekedése emberéletekbe kerül, ezért minden országnak fokoznia kell elkötelezettségét – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben, az ukrajnai védelmi kontaktcsoport 36. találkozóját megelőzően kedden.

Mark Rutte a katonai szövetség brüsszeli székházában videokapcsolaton keresztül tartott találkozó köszöntőjében azt mondta: miközben a szövetség a modernizálásán, valamint egy erősebb Európa és egy erősebb NATO építésén dolgozik, továbbra is támogatnia kell Ukrajna biztonságát, és segíteni Kijevet megvédeni magát Oroszország támadásaitól. Ez azt jelenti, hogy a lehető legsürgősebben fokozni kell a támogatást – húzta alá.

„Országainknak mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. Úgy hiszem, nincs más választásunk”

– fogalmazott a NATO-főtitkár.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, UNIAN

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