Rutte: emberéletekbe kerül Ukrajna támogatásának késlekedése
Ukrajna támogatásának késlekedése emberéletekbe kerül, ezért minden országnak fokoznia kell elkötelezettségét – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben, az ukrajnai védelmi kontaktcsoport 36. találkozóját megelőzően kedden.
Mark Rutte a katonai szövetség brüsszeli székházában videokapcsolaton keresztül tartott találkozó köszöntőjében azt mondta: miközben a szövetség a modernizálásán, valamint egy erősebb Európa és egy erősebb NATO építésén dolgozik, továbbra is támogatnia kell Ukrajna biztonságát, és segíteni Kijevet megvédeni magát Oroszország támadásaitól. Ez azt jelenti, hogy a lehető legsürgősebben fokozni kell a támogatást – húzta alá.
„Országainknak mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. Úgy hiszem, nincs más választásunk”
– fogalmazott a NATO-főtitkár.
Forrás: MTI
Nyitókép: korábbi felvétel, UNIAN