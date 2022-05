Matteo Salvini szerint Ukrajna felfegyverzése nem segíti a békét

A Matteo Salvini vezette Liga és a Giuseppe Conte irányította Öt Csillag Mozgalom (M5S) is nemet mondott Ukrajna további felfegyverzésére, miután az olasz védelmi miniszter csütörtökön bejelentette, hogy Róma az orosz tüzérségi állásokat hatástalanító fegyvereket ad Kijevnek.

Lorenzo Guerini, a védelmi tárca vezetője közölte, hogy a római kormány továbbra is támogatja Ukrajna védelmi rendszerét “az orosz agresszióval szemben olyan eszközökkel, amelyek képesek hatástalanítani azokat az oroszországi tüzérségi állásokat, ahonnan a városokat és a civil lakosságot bombázzák”.

Az Ukrajnának a háború február 24-i kezdetétől szánt harmadik olasz fegyverszállítmány részleteit titkosították, de a miniszter járműellenes és rövid hatótávolságú légvédelmi eszközökről beszélt, tüzérségi lövedékekről, aknavetőkről, távközlési-kommunikációs berendezésekről, egyéni védelmi, valamint túlélést elősegítő felszerelésről.

A miniszter a felső- és az alsóház közös védelmi bizottsági ülésén szólalt fel. Azt hangoztatta, hogy a konfliktus az utóbbi napokban intenzívebbé vált, és tovább fog erősödni, mivel az orosz fél “kézzel fogható eredményt akar felmutatni a május 9-i határidőig”. Az említett napon Oroszország a náci Németország felett aratott 1945-ös győzelemre emlékező napot tartja.

Lorenzo Guerini úgy látta, az ukrajnai háború lezárásához szükséges a felek közötti tárgyalás, ehhez pedig tűzszünet kell, de ez nem lehetséges addig, amíg az oroszok nem állítják le a bombázást. A tárcavezető szerint az orosz offenzíva alakulása és célja nehezen látható előre, sok függ “Ukrajna ellenállási erejétől, vagy vereségétől, amely növelheti az orosz területfoglalást”.

A védelmi miniszter közlését két kormánypárt is fenntartással fogadta. A Ligát vezető Matteo Salvini kijelentette, hogy “fegyverrel nem lehet a békét elérni”.

A jobboldali politikus szerdán felvetette, hogy Róma indítson európai méretű kezdeményezést a béke érdekében. “A fegyverszállítmányok folyamatos küldése gyenge választ képvisel” – mondta Matteo Salvini a szentszéki államtitkár Pietro Parolin mondatát idézve.

Sajtóértesülések szerint Matteo Salvini meghívást kapott Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől, de az eredetileg május 6-ra tervezett moszkvai látogatás elmarad. “A színfalak mögött tovább dolgozom rajta” – kommentált Salvini.

A Liga vezetője hangoztatta, hogy a háború kezdetén a Liga is megszavazta Ukrajna humanitárius, gazdasági és katonai segítését, de “két és fél hónap és több ezer halott után, az olaszok többsége véleményét képviselve Ferenc pápa békefelhívásához csatlakozom, mivel nem akarok a gyerekeimnek olyan világot hátrahagyni, amelyet harmadik világháború veszélyeztet”.

“Minél több a fegyver, annál több a halott, Olaszországnak a békén kell dolgoznia” – mondta Matteo Salvini.

Nemet mond az “egyre pusztítóbb” fegyverek Ukrajnába szállítására a szintén kormánypárti Öt Csillag Mozgalom volt miniszterelnöke, Giuseppe Conte is, aki pártja vezetőjeként azonnali parlamenti beszámolóra szólította fel Mario Draghi kormányfőt.

Forrás: MTI