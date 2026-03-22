Először járt magas szintű NATO-delegáció Ukrajnában a háború kitörése óta

Ukrajnában járt március 22-én az a NATO-küldöttség, melyet Pierre Vandier francia admirális, a transzatlanti szövetség parancsnoka vezetett.

A látogatásról Pavlo Palisza, az Ukrán Elnöki Hivatal helyettes vezetője osztott meg részleteket.

A találkozón szó esett többek közt ukrán katonai kontingens részvételéről a NATO jövőbeli hadgyakorlatain. A tervezett műveletek során az ukrán katonák az úgynevezett Red Team (vörös csapat), vagyis az ellenfél szerepét töltenék be.

„Egységeink tavalyi részvételének egyik tapasztalata volt, hogy a szövetségeseknek a hadvezetés legújabb módszereit tudtuk bemutatni – a kiképzés során az ukrán csapatok jelentős fölényt mutattak. Ukrajna ma nemcsak fogyasztója, hanem előállítója is a biztonságnak”

– írta Palisza, aki úgy véli, hogy az ukrán hadsereg tapasztalatait már nem egyszerűen tanulmányozzák, hanem integrálni is igyekeznek a NATO kiképzési folyamataiba.

Külön figyelmet szenteltek a 2025 elején megnyílt NATO–Ukrajna JATEC Központ fejlesztésének. Ez az intézmény ugyanis a tapasztalatcsere, az elemzés és a közös tervezés legfontosabb színtere.

Pavlo Palisza szerint a látogatás azt jelzi, hogy az Ukrajna és a NATO közötti együttműködés szintet lépett.

Ez a kapcsolat a támogatás mellett egyre inkább a kölcsönösségen és partnerségen alapszik, amiről a felek tapasztalatcseréje és közös kiképzései is árulkodnak.

