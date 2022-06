Orbán: a rendkívüli helyzet miatt rendkívüli intézkedések kellenek

A rendkívüli helyzet miatt rendkívüli intézkedések kellenek, és ezt az EU-nak is meg kell értenie – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság biztosa levélben szólította fel Magyarországot: függessze fel a külföldi rendszámú autókkal szembeni diszkriminatív üzemanyagárakat.

Orbán Viktor elmondta: az uniótól azt kérik: lássa be, hogy rendkívüli helyzet van, értse meg, hogy a háborús zónához közelebb eső országokban szükség lehet rendkívüli intézkedésekre, “például nemzeti alapon különbséget tenni a rendszámok, illetve a járművek között” – fogalmazott a miniszterelnök.

Kifejtette: az egész Európai Unió arra épül, hogy bizonyos dolgok egységesek és nem lehet nemzeti alapon különbséget tenni, ami “békeidőben egy áldásos és helyes szabály”.

De “Brüsszel messzebb van az ukrán határtól, mint Magyarország” és az infláció leginkább a földrajzilag Ukrajnához közelebb eső európai területeken magasabb – folytatta. Itt most rendkívüli helyzet van, “a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket követel meg, és ilyenkor az általános szabályoktól is szabad, sőt, szerintem kötelező is eltérni – érvelt. Hozzátette: “nem tudnánk másképpen megvédeni a magyar emberek érdekét”.

Orbán Viktor közölte: ha nem lenne benzinárstop, akkor 700 és 900 forint között lenne az ár és az üzemanyagár emelkedése azonnal átjönne a többi termék árába is.

Forrás: MTI

Nyitókép: YouTube/Magyarország Kormánya