Orbán: Magyarországon továbbra is biztonságos menedékre talál mindenki

Több mint 570 ezer menekült érkezett a háború kitörése óta Magyarországra. Rajtuk folyamatosan segítünk – emelte ki a Orbán Viktor a Stand Up for Ukraine elnevezésű varsói jótékonysági eseményen küldött videóüzenetében, ahol több vezetőhöz hasonlóan a magyar miniszterelnök is bejelentkezett.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy minden ellátást megadnak a menekülőknek: többek között szállást, élelmiszert, ingyenes utazási lehetőséget és egészségügyi ellátást is.

Kifejtette: akik ott akarnak maradni, azoknak munkalehetőséget biztosítanak, a gyermekeiknek pedig biztosítják az ingyenes anyanyelvi oktatást.

Sok ezer iskolás és óvodás kezdte meg a tanulmányait Magyarországon, ők ingyen étkezést is kapnak, naponta többször – emelte ki a miniszterelnök.

Szeretném biztosítani ukrán barátainkat, hogy Magyarországon továbbra is biztonságos menedékre talál mindenki, aki a háború elől menekül. A támogatási programjainkat folytatjuk, a menekültekről gondoskodunk, a szükséges pénzügyi forrásokat pedig magunk folyamatosan előteremtjük és biztosítjuk. Magyarország segít – fejezte be üzenetét Orbán.

Sajtóhírek szerint a jótékonysági eseményen 10,1 milliárd eurónyi adomány gyűlt össze, egymilliárdot az EU ad Ukrajnának és a menekülthullámmal küzdő országoknak.

