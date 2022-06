Orbán Viktor is támogatja Ukrajna EU-s tagjelöltségét

Orbán Viktor magyar államfő is támogatja Ukrajna európai uniós tagjelöltéségét – közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár június 20-án.

Havasi elmondta, hogy hétfőn a miniszterelnök részt vett azon a videókonferencián, ami előkészíti a csütörtök-pénteki uniós csúcstalálkozót, amit Charles Michel, az Európai Tanács elnöke kezdeményezett. A találkozón a belga, a bolgár, az észt, a luxemburgi és a máltai kormányfő is részt vesz.

Kifejtette: az államfő is azon az állásponton van, hogy Ukrajna és Moldova is megkapja az EU-s tagjelölti státuszt. Azt is elmondta, hogy ezzel egyidőben Boszniának és Grúziának is biztosítani kell ugyanezen státuszt.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda