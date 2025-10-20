Uniós biztos: Európának végleg le kell állítania az orosz gáz vásárlását

Most „el kell jutnunk oda, hogy Európában végre teljesen leállítsuk az orosz gáz vásárlását” – jelentette ki Dan Jorgensen, az energiaügyekért felelős uniós biztos hétfőn Luxembourgban.

Az EU-tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve a dán biztos hangsúlyozta: ma fontos döntés várható, és az Európai Bizottság reméli, hogy miniszterek is támogatják az orosz gázimport fokozatos megszüntetését. „Túl sokáig hagytuk, hogy (az orosz elnök, Vlagyimir) Putyin fegyverként használja az energiát ellenünk. Túl sokáig függtünk egy agresszortól, aki illegális háborút folytat Ukrajnában” – fogalmazott.

Jorgensen szerint Európának most nagyon határozottan kell kiállnia, és a tervezett uniós megállapodás nemcsak politikai üzenetet küld, hanem valódi hatása is lesz: „kevesebb pénz jut majd Oroszországnak a jövőben”.

A biztos emlékeztetett arra, hogy amikor Oroszország 2022-ben háborút indított Ukrajna ellen, az Európai Unió földgázának 45 százaléka orosz forrásból származott. „Mára ezt 13 százalékra csökkentettük, de ez még mindig túl sok. Teljes egészében meg kell szüntetnünk ezt a függőséget” – mondta.

Hangsúlyozta, hogy a gázimport leépítése fokozatosan történik majd, és reményei szerint fél éven belül lezárulhat a rövid távú, úgynevezett spotpiaci szerződések kivezetése. „Őrültség belegondolni, hogy miközben harcolunk egy agresszor ellen, még mindig közvetetten finanszírozzuk Putyin háborúját azzal, hogy egyes országok továbbra is orosz gázt vesznek. Ennek most véget kell vetni” – mondta.

Jorgensen ugyanakkor elismerte, hogy egyes tagállamok számára nehézséget okoz a leválás az orosz gázról, de hozzátette: az Európai Bizottság „szoros együttműködésben dolgozik velük a megoldásokon”.

„Nem állnak rendelkezésre nagy összegű kompenzációs alapok, de segíteni fogunk az ellátási láncok diverzifikálásában, hogy egyetlen ország se kerüljön energiaellátási veszélybe” – hangoztatta.

A biztos hozzátette: a javaslat nem igényel egyhangú döntést, csak minősített többséget, így optimista az elfogadását illetően.

Megerősítette, hogy az EU célja nemcsak az orosz energiafüggőség megszüntetése, hanem a jövőben a megújuló energiaforrásokra való átállás is. „Le kell győznünk a klímaváltozást, és csökkentenünk kell az energiaárakat – ezt megújuló forrásokkal tudjuk elérni” – mondta.

