Rabinovics: Ukrajna az össznemzeti katasztrófa küszöbén áll

Ukrajna össznemzeti katasztrófa küszöbén áll, össze kell fogni az ország megmentése érdekében – jelentette ki Vadim Rabinovics, az Ellenzéki Platform az Életért (OPZZS) párt társelnöke, parlamenti képviselő egy televíziós műsorban, adta hírül szombaton az rbc.ua hírportál.

A jelentés szerint az ellenzéki vezető az Ukrajna 24 csatorna péntek esti politikai talkshowjában hangoztatta: Ukrajna össznemzeti katasztrófa küszöbén áll számos téren. „A Nemzetközi Valutaalappal (IMF) aláírt memorandum olyan dokumentum, amely Ukrajnát végleg függő helyzetbe hozza, az ukránokat fogták, és egyszerűen zálogházba adták” – mutatott rá. Szerinte ezentúl az IMF fogja kinevezni az ügyészség, felügyelő bizottságok, bankok vezetését.

Rabinovics arra is emlékeztetett, hogy Ukrajna nemrég megállapodásra jutott az Európai Unióval 1,2 milliárd euró folyósításáról. Ennek kapcsán kiemelte: „Ukrajna ezért cserébe megnyitja a határait a Szíriából és Afganisztánból érkező migránsok előtt.” Mint jelezte, a parlamenti frakcióvezetők egyeztető tanácsának következő ülésén fel fogja vetni, hogy szólítsák fel a regnáló hatalmat, számoljon be, kivel és miről állapodott meg. Lehetetlenségnek nevezte, hogy egy parlamenti-elnöki irányítású köztársaságban a parlamenti képviselők nem tudhatnak arról milyen memorandumot ír alá a hatalom az IMF-fel, és milyen alapon, és milyen migránsokat fogad be az ország.

