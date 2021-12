Lengyel külügyminiszter: az ukrán-orosz határnál fennálló helyzet Európára is veszélyes

A második világháborús károkért Varsónak járó kárpótlás ügyében Berlin együttműködését szorgalmazta pénteken Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter, miután Varsóban fogadta Annalena Baerbockot, az új német hivatali partnerét.

Az eszmecserét követő közös sajtóértekezleten Rau kiemelte: Németország felelőssége a második világháború kirobbantásáért olyan téma, amelyben Varsó “továbbra is jó, konkrét együttműködést vár el” Berlintől.

A lengyel diplomácia irányítója szerint Varsó az új berlini kormány készségére számít a háború alatt elrabolt műkincsekért járó kártérítés, a felelősségvállalás ügyében.

Baerbock az új német kormánykoalíciós szerződésnek a háborúért vállalandó felelősségről szóló részére utalva Németország történelmi felelősségének nevezte “a béke és a barátság őszinte ápolását”.

Az Európai Unión belül a lengyel-német barátság rendkívüli értéknek számít, amely “nem önmagától értetődő, különösen a Németország okozta második világháborús szenvedés fényében nem az” – jelentette ki a német külügyminiszter.

A fehérorosz határokon fennálló válság kapcsán szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal és a balti államokkal. Úgy látta, a “gyorsan kivetett szankciók sikereket hoznak”, és kiemelte azt is, hogy segítségre szorulnak a Lukasenka fehérorosz elnök “cinikus játéka miatt szenvedő” migránsok.

Rau a határvédelem kapcsán arról biztosította partnerét, hogy Lengyelország teljesíti a schengeni övezet és a NATO külső határait őrző ország szerepéből eredő kötelességeit.

Kitért az ukrán-orosz határnál fennálló helyzetre is, amelyet az európai béke szempontjából is veszélyesnek nevezett. E vonatkozásban fontosnak találta, ha a lengyel-német, valamint a lengyel-német-amerikai formátumban is rendszeresen folytatnák a biztonságpolitikai párbeszédet.

Baerbock első varsói látogatása a romló európai biztonsági helyzet időszakára esik – emelte ki Rau, és fő veszélyként éppen Moszkva “erőszakhoz folyamodó, a szomszédállamok területeit megszálló” politikáját nevezte meg.

Aláhúzta: Lengyelország, amely a 20. században áldozata lett a német és a szovjet agressziónak,

“soha nem egyezik bele, hogy az európai politika visszatérjen (…) az érdekszférák módszereihez”.

Úgy látta: az európai békét az előző német kormányok politikája is aláásta, amikor Berlin beleegyezett az orosz-német gázvezetékek, az Északi Áramlat-1 és Északi Áramlat-2 építésébe.

Rau az egyik hivatali elődje, Adam Rotfeld 17 évvel ezelőtt elhangzott szavait idézte, miszerint az Északi Áramlat gázvezeték “valódi és közvetlen veszélyt jelent az európai békére”. Lengyelország ezért követelni fogja “e káros projekt” bezárását, Varsó politikája ez ügyben nem fog megváltozni – hangsúlyozta a lengyel diplomácia irányítója.

Annalena Baerbock látogatása után vasárnap Varsóba érkezik az új német kancellár, Olaf Scholz is.

Forrás: MTI