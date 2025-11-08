Robert Fico a visegrádi négyek együttműködésének felélesztését szorgalmazza

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint a távozó prágai kormány politikája meggyengítette a visegrádi országok közötti együttműködést, de bízik abban, hogy a most megalakuló új kabinet helyreállítja a partnerséget.

„A V4 megszűnt létezni, és ehhez nagyban hozzájárult a Petr Fiala vezette cseh kormány. Úgy gondolom, hogy az új kormány politikája újra életet lehelhet ebbe az együttműködésbe” – mondta Fico szombaton a szlovák közszolgálati STVR televízióban, hozzátéve, hogy

a visegrádi országok közötti szövetség nélkülözhetetlen Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország számára is,

noha utóbbi nagy ország.

Az októberi cseh parlamenti választásokon győztes, Andrej Babis volt miniszterelnök vezette ANO mozgalom már aláírta a koalíciós megállapodást a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) és az Autósok pártokkal. Babis a héten hangsúlyozta, hogy szorgalmazni fogja a visegrádi együttműködés felújítását.

A V4 országai megosztottak az Ukrajnának nyújtott katonai segítség kérdésében:

Pozsony és Budapest bírálja a Kijevnek szóló fegyveradományokat, míg a leköszönő cseh kormány támogatta, Varsó pedig továbbra is támogatja azokat.

A Petr Fiala vezette távozó cseh kormány a két fél között e téren is fennálló feszültségek miatt felfüggesztette a szlovák kormánnyal folytatott konzultációit.

Fico a napokban elhunyt Dominik Duka cseh bíborosról is megemlékezett, akit a közélet és az egyház nagy személyiségének nevezett. Felidézte, hogy a nyáron a dévényi Szent Cirill és Metód-ünnepségen személyesen is találkozott vele, és nagyra értékelte, hogy – mint mondta – „volt bátorsága a dolgokat nevükön nevezni”, amikor egyes cseh politikusoknak a szlovákokat kioktató hangnemét is szóvá tette.

